La AN condena a un imán de Getafe a 5 años y medio de cárcel por autoadoctrinamiento y enaltecimiento yihadista

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha condenado a 5 años y 6 meses de cárcel al imán de una mezquita de la localidad madrileña de Getafe por los delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. El condenado, que también ejercía como profesor en la madrasa --escuela-- de ese centro, incitaba a otros a través de redes sociales para que realizaran actos de extrema violencia y carácter terrorista, y se autocapacitó a sí mismo para llevarlos cabo.

De este modo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal señala en su sentencia, recogida por Europa Press, que las actividades desarrolladas por el acusado, Bilal Jfita, suponen "un grave peligro concreto y cierto de la realización por sí mismo y por terceros de acciones terroristas".

La resolución relata en 34 páginas que la investigación al acusado surgió a raíz de los contactos personales y por Internet que había mantenido con Noussa El Morabit, detenido por orden internacional de Marruecos y quien habría combatido en las filas de las organizaciones terroristas Al Nusra (antigua rama de Al Qaeda) y Estado Islámico (DAESH).

En el registro de su vivienda, los agentes se incautaron de cuatro teléfonos móviles (algunos de los cuales utilizaba para su vida privada y otros para la difusión de contenido yihadista), dos tarjetas microSD, un dispositivo USB y de varios documentos manuscritos.

Una vez analizado el material, la investigación ha puesto de manifiesto que el acusado participaba activamente en hasta 41 grupos de WhatsApp de temática yihadista en Telegram y WhatsApp y que tenía numeroso material de contenido violento. En uno de los terminales acumulaba 150 vídeos con imágenes de muertes, ejecuciones y asesinatos mediante métodos violentos que intercambia con terceros, para lo cual adoptaba diversas medidas de seguridad.

Tras examinar todo el contenido de sus dispositivos, la Sala llega a la conclusión de que "Bilal Jfita, a través de Internet, y adoptando medidas de seguridad, accedió a documentación, vídeos, fotografías y audios, elaborados por organizaciones terroristas, para capacitar a los destinatarios en los principios y fundamentos de estas organizaciones y proporcionar formación necesaria para la comisión de atentados".

USABA SU POSICIÓN DE IMÁN

El tribunal apunta que el acusado se formaba para adoctrinar a terceros a través de su posición de imán en la mezquita de Getafe, y en las redes sociales, justificando la comisión de atentados de terrorismo yihadista. Y con ello, añade, pretendía "capacitarse a sí mismo con esta formación, y también difundirla a terceros para que pudiesen acceder a esa instrucción, con la intención de prepararse para unirse de manera efectiva a los combatientes de la yihad radical en sus acciones violentas, y para incitar a otros a hacer lo mismo".

Para la Sala, en este caso resulta clara la doble actividad dolosa del acusado (autoadoctrinamiento y enaltecimiento) puesto que, adoptando medidas de seguridad para no ser identificado, "además de incitar a través de sus canales públicos de mensajería y redes sociales a terceros a realizar actos de extrema violencia y carácter terrorista, se autocapacitó para llevarlos a cabo él mismo".

Y lo hizo, añade, "mediante la recopilación y almacenaje de información no sólo referente a cuestiones y doctrinas religiosas de carácter extremista, sino sobre el entrenamiento de los muyahidines y ejecutores de operaciones suicidas, y de ejercicios militares, ejecuciones perpetradas por terroristas yihadistas, instrucciones para cometer atentados, etc.; creando así con todo ello un grave peligro concreto y cierto de la realización por sí mismo y por terceros de acciones terroristas".

Esa actividad, explica el tribunal, era desplegada por Bilal Jfita de menera simultánea al desarrollo de sus funciones de imán de la mezquita Allstikama de Getafe y de profesor de la madrasa. De hecho, indica que el acusado se valió de las instalaciones de dicha mezquita para contactar con el entorno yihadista a través de las redes sociales.

Igualmente, señala que se han localizado más de veinte sermones escritos por el acusado por Whatsapp y reenviados a sí mismo en los que se tratan temas como la casa, la familia o el año nuevo islámico "y contienen referencias a los muyahidines y a la yihad en las súplicas finales".

Sobre las alegaciones del acusado de no haber tenido relación con DAESH, de no haber colaborado con yihadistas retornados de Siria, de no haber pensado nunca en cometer atentados o de no haber pronunciado nunca un sermón de tipo yihadista radical, el tribunal argumenta que la veracidad de las alegaciones autoexculpatorias "es contradicha por la abundante prueba testifical y pericial practicada en el juicio".