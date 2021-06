La AN debate el miércoles el recurso de Josu Ternera por su procesamiento por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza

Está acusado de dar la orden para este ataque, que dejó once muertos, incluidos seis niños

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) analizará el miércoles el recurso presentado por el ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', contra su procesamiento por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos seis niños.

La vista se celebrará a las 10.00 horas del 30 de junio, según han informado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Se espera que tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la acusación particular de algunas víctimas, se opongan al recurso de apelación.

Las acusaciones rebatirán el argumento de Urrutikoetxea de que no hay indicios suficientes en su contra, enfatizando que el auto de procesamiento no es más que un acto de mera probabilidad para vincular a la persona a la causa y permitirle su defensa. En este sentido, recalcarán que será en el juicio oral donde se establezca su culpabilidad o inocencia.

En este punto la AEGC también resaltará que, en contra de lo aducido por 'Josu Ternera', no ha existido indefensión porque la defensa conocía los cargos y las actuaciones mucho tiempo antes de que el ex jefe de ETA prestara declaración, achacando las posibles demoras en la causa a la fuga y la estrategua procesal del propio Urrutikoetxea.

Además, según ha podido saber Europa Press, las acusaciones defenderán la imparcialidad de la Guardia Civil en los informes que ha elaborado para esta causa, negando así que el hecho de que el atentado se perpetrara contra una casa cuartel de la Benemérita reste neutralidad a los expertos del cuerpo de seguridad encargados de estas pruebas periciales.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya rechazó el recurso de reforma formulado por 'Josu Ternera', contestando que el auto de procesamiento contiene una exposición "detallada y concretísima" de los hechos que se imputan al ex dirigente etarra, así como de las diligencias practicadas para llegar a esta conclusión.

Moreno subrayó entonces que, en todo caso, será en el juicio oral cuando "el fiscal habrá de probar los hechos y exponer los fundamentos doctrinales y legales de la calificación definitiva que se presente" y que competerá al tribunal valorar los indicios de criminalidad expuestos.

La AEGC ha sostenido que seguirá trabajando "sin descanso" para abortar las continuas "argucias" legales de Urrutikoetxea, conseguir que se siente en el banquillo por dar la orden de atentar contra la casa cuartel de Zaragoza, y tratar de hacer justicia a las víctimas, que llevan demasiado tiempo esperando".

AÚN EN FRANCIA

El procesamiento del histórico etarra por parte de la justicia española llegó después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa de 'Josu Tenera' contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

La Corte de Casación también ha acordado la entrega definitiva de Urrutikoetxea a España por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las 'herriko tabernas', mientras que el Tribunal de Apelaciones ha dado luz verde a su extradición por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

La Audiencia Nacional también reclamaba a 'Josu Ternera' por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso las autoridades francesas denegaron la devolución a España.

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas.