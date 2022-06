La AN rechaza un recurso de Florentino Pérez contra un exdirectivo de Iberdrola al no considerarlo perjudicado por Arrow

La Sala de lo Penal confirma el archivo de la causa para el ex jefe de Generación de la eléctrica

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado un recurso de Florentino Pérez donde pedía volver a investigar al ex directivo de Iberdrola Francisco Martínez Córcoles, al entender que el presidente de ACS no está legitimado para actuar contra el antiguo responsable de Generación porque su imputación obedecía solo a 'Arrow' y no se le puede considerar perjudicado por este proyecto, uno de los que el comisario José Manuel Villarejo habría hecho para la eléctrica.

En un auto de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados desestiman el recurso de apelación formulado por Pérez, confirmando de este modo el archivo de las pesquisas para Martínez Córcoles, que fue acordado el pasado 11 de marzo por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón.

La Sala explica que Martínez Córcoles fue imputado en relación con 'Arrow', donde se habría encomendado a la estructura empresarial de Villarejo, CENYT, que eliminara la oposición, tanto política como de grupos ecologistas, a la construcción de una central de ciclo combinado que Iberdrola estaba construyendo en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para los magistrados, "no puede sino concluirse que la imputación se refería al 'proyecto Arrow'", aunque en el auto donde se acordó investigar a Martínez Córcoles se describieran "los distintos 'proyectos' encomendados a CENYT desde Iberdrola (...) precisando detalladamente qué persona o personas son llamadas como investigadas en relación a cada encargo".

A su juicio, "dado que el único hecho indiciariamente delictivo atribuido al señor Martínez Córcoles es ajeno por completo a las investigaciones que el Grupo CENYT había realizado en relación a Florentino Pérez Rodríguez --en los proyectos 'Gipsy' y 'Posy', desarrollados en el año 2009-- (...), no cabe sino entender que el señor Pérez Rodríguez carece de legitimación para sustentar la imputación del señor Martínez Córcoles".

PERJUDICADO SOLO POR 'GIPSY' Y 'POSY'

Los magistrados recuerdan que el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) "habla de los perjudicados por el delito como presupuesto necesario para el ejercicio de las acciones penales y civiles, otorgándoles la facultad mostrarse parte en la causa, mientras que el artículo 101 del mismo texto legal (...) faculta a los ciudadanos españoles para el ejercicio de la acción popular".

Al hilo, aclaran que "solo como acusación popular, previa prestación de fianza (art 280), la representación de Florentino Pérez Rodríguez podría mantener la imputación contra personas indiciariamente responsables de los 'proyectos' contratados al Grupo CENYT distintos a aquellos ('Gipsy' y 'Posy') en que sí es 'perjudicado' y puede ejercer la acusación particular".

No obstante, subrayan que todo ello, "sin perjuicio de lo que en definitiva pueda resolver esta Sección Tercera al examinar los recursos de apelación pendientes contra el auto de 16 de marzo de 2022 por el que el juzgado mantuvo la condición de acusación particular a Florentino Pérez".

De acuerdo con el relato del instructor, 'Gipsy' habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que podía mediar el pago de comisiones ilegales, mientras que en 'Posy' las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

FALTA DE LEGITIMACIÓN

Con todo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal acuerda desestimar por "falta de legitimación" el recurso de apelación de Pérez, ratificando en consecuencia el sobreseimiento provisional para Martínez Córcoles.

García Castellón dictó el archivo para el ex director de Generación al no ver indicio alguno de que "la iniciativa" para contratar a Villarejo partiera de él, "puesto que no se ha acreditado ningún tipo de dependencia orgánica o funcional entre" Martínez Córcoles y el que fuera jefe de Seguridad Antonio Asenjo, al que se achaca la contratación con CENYT.

Esta pieza separada número 17, relativa a Iberdrola, es una de las más de treinta que componen la macrocausa 'Tándem', donde se indaga en los muchos y variados negocios de Villarejo, que ya se ha sentado en el banquillo a causa de tres trabajos ('Iron', 'Land' y 'Pintor') por los que se enfrenta a más de cien años de cárcel.