La AN suspende el juicio del combatiente de Al-Nusra para comprobar si Turquía le condenó ya por lo mismo

Lleva en prisión desde agosto de 2022 y la defensa alega que no puede ser juzgado dos veces por pertenencia a organización terrorista

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgaba este lunes a Mohamed E.M., el hombre de origen marroquí al que el fiscal acusa de pertenencia a organización terrorista por presuntamente combatir en las filas de Jabhat Al-Nusra --satélite de Al Qaeda-- en Siria, ha acordado suspender la vista para solicitar antes a Turquía la sentencia por la que ya habría sido condenado por ese mismo delito en 2022.

Al inicio del juicio oral, el abogado del procesado ha tomado la palabra para alegar que por un lado se daba una falta de jurisdicción de los tribunales españoles para juzgarle y por otro que no podía ser juzgado dos veces por el mismo delito, habida cuenta de que ya había sido condenado a más de 3 años de cárcel --de los que cumplió 11 meses-- por pertenencia a banda terrorista en Turquía.

El abogado ha explicado que tuvo constancia de esa sentencia turca por un informe policial en enero de este año y que rápidamente lo puso en conocimiento de la Sala, y ha apuntado que entonces fue condenado con otra identidad distinta porque previamente se le había requisado el pasaporte. Cabe recordar que el procesado fue detenido en Austria en agosto de 2022 y extraditado a España para ser juzgado, y que desde entonces ha permanecido en prisión preventiva.

El fiscal de la Audiencia Nacional se ha opuesto a ambas cuestiones señalando que no era el momento para analizar la jurisdicción y que la sentencia turca no había sido aportada a la causa por lo que no había podido analizar la proporcionalidad de la pena impuesta.

El tribunal, tras deliberar un par de minutos, ha resulto suspender el juicio para recabar de las autoridades judiciales turcas vía comisión rogatoria la resolución condenatoria.

FISCALÍA PIDE 10 AÑOS DE CÁRCEL

En el escrito de acusación, el Ministerio Público señala que procede imponer a Mohamed E.M. la pena de 10 años de cárcel con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 16 años.

La Fiscalía recuerda que esa organización terrorista -Jabhat Al-Nusra-- evolucionó con el paso del tiempo hasta ser denominada Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) y que participó "en el conflicto sirio y tenía como principales objetivos el derrocamiento del presidente sirio Bashar al Assad y la instauración de un Califato Islámico (...) bajo la ley de la Sharía, al igual que Estado Islámico".

Suma a esto que esa organización está especializada "en las tácticas de guerra híbrida y en el empleo de artefactos explosivos improvisados (IEDs) y la realización de atentados suicidas", y añade que ha mantenido enfrentamientos con Estado Islámico desde 2012 cuando se negó a disolverse.

La Fiscalía sostiene que el procesado participó de esa organización y de sus actividades y que la prueba se encuentra en diversas publicaciones en las redes sociales y en concreto en el perfil público de Facebook 'Abu Yihad' donde colgó "fotografías con indumentaria militar, portando fusiles de asalto AK-47 Kalashnikov y haciendo la señal del tawhid o de la unicidad de Dios".

"PISANDO CADÁVERES"

En otro fotograma, indica, se le pudo ver incluso "pisando cadáveres de miembros del Ejército Árabe Sirio (EAS) amontonados en la parte trasera de una pick-up". Y suma a esto que se le ha podido situar utilizando perfiles en redes "para captar a otras personas para que viajasen a zona de combate y se uniesen a la citada organización".

Al inicio de la vista de este lunes, el encausado ha reconocido que estuvo en Siria pero ha negado que tuviera "vínculos con grupos radicales como Estado Islámico".

En el escrito de acusación, la Fiscalía suma que tras su entrada en prisión --fue detenido en 2022-- "el procesado ha mantenido contacto con otros miembros de la organización terrorista solicitándoles enlaces de páginas web con vídeo y contenidos emitidos por organizaciones terroristas".