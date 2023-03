Ana de Armas se queda sin la estatuilla, pero triunfa en su debut en los Oscar

MADRID, 13 (CHANCE)

Su papel en 'Blonde' fue de lo más criticado en redes sociales, pero lo cierto es que como mínimo tuviera un reconocimiento. Y así ha sido. Ana de Armas estaba nominada al Premio Oscar a 'Mejor actriz' por su brutal interpretación de Marilyn Monroe.

Una nominación en la que competía por el premio junto con Andrea Riseborough ('To leslie'), Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes'), Michelle Williams ('Los Fabelman') y Cate Blanchett ('TÁR')... Finalmente ha sido la protagonista de 'Los Fabelman' quien se ha llevado la estatuilla, pero debemos decir que el debut como nominada de Ana de Armas ha sido espectacular.

'Blonde' fue película que se vio envuelta enseguida por las escenas de sexo que se recogían en ella, en concreto tres: los abusos sexuales que sufrió de Daryl F. Zanuck, el aborto forzado y la práctica de sexo oral a John F. Kennedy. Ana de Armas se metió de lleno en el papel de la icónica Marilyn durante el rodaje y, tras su emisión, aseguró que todas esas escenas se llevaron a cabo con control y con conciencia de lo que se quería transmitir... sin embargo, se anticipó a lo que más tarde ocurrió: "Se lo que se va a volver viral y es repugnante".

El pasado mes de septiembre, la actriz presentaba en el Festival de Cine de San Sebastián esta película y lamentaba no tener ofertas del cine español, pero confesaba que "todavía tengo esperanzas de trabajar otra vez en España" ya que "esto no pasa porque no quiera, sino porque no he recibido ninguna oportunidad y a mí me encantaría trabajar aquí".

Otra de las polémicas que surgió alrededor de 'Blonde' fue por el acento que tenía Ana de Armas, algo que ella misma quiso quitar importancia asegurando que "quien quiera oír el acento, lo oirá y quien no quiera, no". "Lo más decepcionante es que muchas de las críticas venían de personas que ni siquiera habían visto la película" sentenciaba.

Ana de Armas ha demostrado, no solo por esta nominación, la gran profesionalidad que tiene ante las cámaras y lo que ansiaba llegar a ser la actriz en la que se ha convertido. Aquí en España la conocimos en 'El Internado' y desde entonces no ha dejado de trabajar duro para lograr todo aquello que se proponga... en este caso, llegar a ser la actriz que siempre soñó desde pequeña.