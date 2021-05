'Ana Belén 70', la colección definitiva de la carrera musical de Ana Belén

El nuevo disco de Ana Belén, un completo recorrido por sus 50 años de carrera musical, ya disponible en todas las plataformas musicales y en una espectacular edición física de coleccionista de 4 Cd's en formato libro

Últimas noticias

MADRID, 21 (CHANCE)

'Ana Belén 70' hace un repaso en 70 canciones a la carrera musical de la que es sin duda una de las artistas más completas de nuestro tiempo. Durante los últimos 50 años Ana Belén ha sido capaz de compaginar una carrera como cantante de voz excepcional, actriz de enorme éxito y trascendencia que ha hecho historia en el cine, el teatro y la televisión y que incluso se atrevió con la dirección de un largometraje.

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

Esta colección definitiva de la carrera musical de Ana Belén contiene canciones que son himnos de varias generaciones y que están en la memoria de todos: "Contamíname", "Arde París", "Derroche", "Un vestido y un amor", "España camisa blanca de mi esperanza", "Desde mi libertad", "Lía" o "No sé por qué te quiero". Así hasta 70 canciones, unas muy conocidas, otras no tanto, muchos dúos y colaboraciones con grandes artistas, y como no, muchas joyas escondidas que son un regalo de una artista de voz cristalina que próxima a cumplir 70 años luce tan maravillosa como el primer día.

Madrileña del castizo barrio de Lavapiés, nacida María Pilar Cuesta Acosta, en los primeros años 60 se hizo conocida a través de los concursos musicales de radio para en 1966 debutar en el cine en pleno boom de las niñas prodigio. Rápidamente se desmarcó de ese planteamiento e inició una sólida carrera como actriz de teatro para pronto pasar de nuevo al cine a lo largo de los años 70. Parecía que la música había quedado atrás, pero a ella siempre le había gustado cantar y, tras conocer a Víctor Manuel, consiguió un contrato discográfico y comenzó una exitosa carrera musical que dura hasta nuestros días.

Sus primeros álbumes, que combinaban la canción de autor y las reivindicaciones políticas de su tiempo, no gozaron del favor del público pero en 1979, todo cambió con la publicación del álbum 'Ana', cuyo primer sencillo "Agapimú" fue una de las canciones más populares de aquel año. Siguieron ya otros éxitos a lo largo de los 80 como "El hombre del piano", "Sólo le pido a dios" o su idilio con la música brasileña, que comenzó aquel "Balancé" que abría su LP 'Ana en Río'. Se convirtió en una de las cantantes más populares del momento. En colaboración con Víctor Manuel publicó en 1986 el disco conjunto 'Para la ternura siempre hay tiempo', de enorme éxito que marcó una época con la recordada "La puerta de Alcalá". Terminó la década con algunos de los mejores trabajos musicales como 'A la sombra de un león' y 'Rosa de amor y fuego'.

Ya en los 90 comienza a espaciar más sus producciones musicales pues su carrera como actriz está en lo más alto, pero registra álbumes inolvidables como 'Veneno para el corazón', 'Mírame', con aquella sugerente portada con sutil desnudo o 'Lorquiana', su arriesgada apuesta artística de musicalizar la obra de Federico García Lorca. Fueron años de grandes giras, recogidas en álbumes en directo de ventas multimillonarias como 'Mucho más que dos' o 'El gusto es nuestro' con las que recorrió toda España y Latinoamérica.

El cambio de siglo comienza con 'Peces de ciudad', que contiene la maravillosa canción de Joaquín Sabina que le da nombre y continúa con álbumes conceptuales como 'Viva L'Italia' y 'Anatomía', para en 2011 registrar 'A los hombres que amé', su personal y agradecido homenaje a sus autores preferidos. En 2015 publica 'Canciones regaladas', un nuevo disco con Víctor Manuel, donde repasan esas canciones favoritas que siempre les han acompañado y llegamos a 2019, con el lanzamiento de 'Vida', su último álbum de estudio, para el que contó con canciones de autores de otra generación como Dani Martín, Jorge Drexler, Andrés Suarez o Rozalén y como no, la estremecedora canción que da título al disco, 'una vez más', obra de Víctor.