Ana Belén desvela cómo está Concha Velasco tras visitarla en la residencia en la que vive hace un mes

MADRID, 15 (CHANCE)

Espectacular con un pantalón palazzo en negro y original chaqueta al tono con laterales xxl y solapas en color blanco, Ana Belén se ha convertido en una de las más elegantes de los Premios Unión de Actores y Actrices; nominada en la categoría de Mejor Actriz de Teatro por 'Antonio y Cleopatras', la artista - que finalmente no se llevó el galardón - está atravesando por uno de los momentos más dulces de su carrera y en tan solo unos días recibirá el Premio Fotogramas de Honor a toda su carrera.

De ese y otros temas, como el orgullo que siente porque su hija, Marina San José haya seguido sus pasos, y sobre cómmo se encuentra su gran amiga Concha Velasco - a la que ha visitado recienetemente en la residencia de mayores en la que lleva viviendo un mes - nos ha hablado con esa inmensa sonrisa que ya es parte de la historia del cine español.

- CHANCE: Hoy es un día importante para ti, bonito. Hemos conocido la noticia de que se te va a entregar el Fotograma en homenaje hacia ti, dentro de muy poco. Eso sí es verdad y se acaba de publicar ahora mismo. Cómo lo recibes?

- ANA BELÉN: Con mucha alegría. Creo que para toda la profesión, ha significado mucho la revista Fotogramas. Yo he tenido, fíjate, he tenido Fotogramas por cine, por teatro, por televisión, e incluso, muy al principio, tuve uno por música, cosa que luego ya no se volvió a dar. Es un poco como mi casa, considero que es un poco como mi casa.

?- CH: El teatro, la música. Si pudieses elegir, Ana Belén.

?- ANA BELÉN: No voy a elegir. Me gusta todo, lo disfruto y es mi vida. Sigo con esa pasión por esta profesión que elegí desde niña. No quiero elegir.

?- CH: ¿Qué haces con tanto premio? ¿Dónde lo guardas? Ya no te cabrán.

?- ANA BELÉN: Mi madre los guardaba, todos. Desde que no está, es un lío.

?- CH: Ahora tu hija.

?- ANA BELÉN: No, por Dios, no quita que le voy a cargar con eso. No, no. Ahí están, todos. Cada década, uno, tengo un recuerdo.

?- CH: Hace poco compartía Marina, habéis subido a los escenarios por primera vez. ¿Cómo ha sido compartir los escenarios con la persona más importante?

?- ANA BELÉN: Fue muy especial, porque fue una lectura que se hizo en el Ateneo, de 'Farsa y licencia de la Reina Castiza' de Valle-Inclán, que dirigió Miguel Rellán. Fue una lectura y a ella también la llamó y de repente, nos dimos cuenta. 'Estamos aquí, compartiendo escenario pero era la primera vez'. Nos reímos mucho y Miguel Rellán no hacía más que decir: 'yo he sido el primero que os he dirigido'.

?- CH: Donde hubo una vez, puede haber más.

?- ANA BELÉN: Por supuesto. Estamos en la misma profesión, en algún momento*

?- CH: ¿Le das consejos?

?- ANA BELÉN: No, ni me los pide ni se los doy. Yo creo que así es como tiene que ser, en algún momento puede comentar algo, yo ahí estoy pero si no, no. A mí no se me ocurre.

?- CH: ¿Cómo fue ese momento en que e dijo: 'mamá, quiero ser actriz'?

?- ANA BELÉN: Era muy pequeña, yo le dije que tenía primero que terminar el colegio y luego ya tendría que estudiar más y efectivamente, así fue. Terminó en el colegio y me dijo: 'ahora voy a una escuela de teatro'.

?- CH: Abre puertas y cierra, a la vez, porque ser hijo de personajes tan conocidos le tachan de ser 'hijo de' pero también tiene sus trabas. No sé si en el caso de tu hija ha habido alguna controversia.

?- ANA BELÉN: No, en el caso de Marina no. Desde el primer momento tuvo la suerte de tener trabajo, de empezar en el teatro, que es ahí donde picas piedra y aprendes mucho. Luego en televisión y lo que más hace es teatro y está muy contenta.

?- CH: No sé si quieres mandar un mensaje a una compañera tuya muy querida, Concha Velasco. Estamos todos.

?- ANA BELÉN: No tengo que mandar ningún mensaje de ánimo porque lo único que le mando es un beso muy grande.

?- CH: ¿Irás a visitarla?

?- ANA BELÉN: Yo ya he ido.

?- CH: ¿Qué te parecieron las críticas absurdas que hicieron a los hijos por llevar a su madre a una residencia?

?- ANA BELÉN: No he entrado en eso, ni me he enterado y además, no me interesa. Yo* eso son vidas privadas.

?- CH: ¿Cómo la viste?

?- ANA BELÉN: El rato que pasé con ella, estupenda, divertida, nos reímos mucho. Muy bien.

?- CH: Dicen que es la reina de la residencia.

?- ANA BELÉN: No lo sé, no estoy ahí todos los días.

