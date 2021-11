Ana Belén habla de las complicaciones a las que se enfrenta el sector femenino en el mundo laboral

MADRID, 17 (CHANCE)

Ana Belén protagoniza 'Eva contra Eva', de Pau Miró, dirigida por Silvia Munt, en el Reina Victoria y nos ha concedido una entrevista en la que ha hablado alto y claro sobre su vida, su trayectoria y de lo complicado que lo tiene el sector femenino al cumplir años en el ámbito laboral. La artista, como de costumbre, no ha podido mostrarse más amable y cariñosa con los medios de comunicación.

La actriz nos ha asegurado que le encantaría trabajar junto a su hija: "Claro que sí, ella es una actriz estupenda, me gusta trabajar con gente buenísima" sobre si nota la diferencia generacional con ella, reconoce: "Cuando hablamos de la profesión, que no suele ser muchas veces, tenemos punto de vista muy parecidos. Cuando yo hablo con gente más joven de mi profesión me entiendo perfectamente, no hay ningún tipo de diferencia. Los objetivos son los mismos".

En cuanto a si se lleva los personajes a casa, Ana Belén explica que: "Lo dejo según me estoy desnudando y cambiándome de ropa. Ahí se queda, ahí salgo del escenario y ahí se queda con todo lo que he pasado, la tragedia, la comedia, lo que he llorado, gritado... ahí se queda. Siempre. No me llevo el personaje a casa ni lo somatizo, puedo estar más nerviosa cuando estoy en proceso de ensayos, cuando ves que las cosas no fluyen".

La actriz también ha querido dejar claro que es consciente de lo complicado que lo tienen las mujeres a cierta edad aunque es algo que está cambiando y asegura que: "Creo que esa queja existe porque es cierta, a todos los niveles. Es verdad que el discurso está cambiando, pero no porque sea un discurso que los hombres... no, está cambiando porque las mujeres nos estamos empeñado en que ese discurso esté cambiando".

Lo que sí que tiene claro Ana Belén es que no estaría sobre un escenario hasta los 100 años: "¿Hasta los 100 años? quién sabe si estaré hasta los 100 años aquí. Si durase hasta esa edad miraría a mi alrededor y no vería a nadie reconocible, sería horrible. habría que hablar mucho de eso".