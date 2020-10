Ana Belén hace un sincero alegato a favor del cine y el teatro en un momento crítico a causa del Covid

MADRID, 12 (CHANCE)

Ana Belén, una de las actrices y cantantes más prestigiosas del panorama cultural español, acaba de recibir un homenaje de lo más especial en la 29 edición del Festival de Cine de Madrid, en la Filmoteca. La veterana intérprete, que contó con el apoyo incondicional de Víctor Manuel - su marido desde hace nada más y nada menos que 48 años - nos ha concedido una entrevista en la que se confiesa sobre el difícil momento que está viviendo el mundo del cine y del teatro a causa de la pandemia del Coronavirus.

- CHANCE: Ana Belén, enhorabuena.

- ANA BELÉN: Muchas gracias.

- CH: Qué bien en estos momentos tan difíciles estar aquí.

- ANA BELÉN: Qué bien, más que recibir homenajes, qué bien que se hagan, que se celebren, que los que vengan tengan el festival y podamos seguir yendo al teatro, que podamos seguir yendo al cine... que difícil. Pero hay que hacerlo, creo que en nuestra profesión, que lo está pasando tan mal, hay que hacerlo y hay que continuar. estoy feliz.

- CH: Una pregunta muy típica, a quién dedicas el premio.

- ANA BELÉN: No suelo dedicar los premios, siempre me acuerdo de las personas que a lo largo de mi vida me han ayudado y por las que estoy aquí, creo que eso siempre lo he hecho.

- CH: Cómo ha pasado Ana Belén el confinamiento.

- ANA BELÉN: Lo he pasado un poco como todos, siguiendo las normas y protegiéndome, protegiéndonos. Afortunadamente estamos bien que en estos momentos es lo mejor que se puede decir.

