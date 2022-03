Ana Belén, orgullosa y agradecida por la nominación a los premios Unión de Actores y Actrices

MADRID, 2 (CHANCE)

En 1961 debutó en Radio España demostrando su gusto por el mundo de la música, pero no fue hasta tres años más tarde cuando grabó sus primeras canciones, de las cuales 'Qué difícil es tener 18 años' fue la que más éxito tuvo. Hablamos de la gran Ana Belén, que lleva toda una vida delante de la pantalla, derrochando su arte en todas las versiones posibles... y ahora, su nombre vuelve a resonar con más fuerza que nunca.

La artista ha sido nominada hasta en dos ocasiones al Grammy Latino, consiguió el Premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2015 y el Premio Goya de Honor dos años más tardes. Ahora, Ana Belén está nominada a los Premios Unión de Actores y Actrices y no puede estar más feliz.

Hablamos con Ana Belén, que se encuentra súper agradecida por su nominación a los premios Unión de Actores y actrices, y nos confiesa cómo se siente con la noticia: "pues muy agradecida, la verdad, porque son premios que conceden los compañeros, la profesión entonces un trabajo que has hecho y te hayan nominado porque se supone que te ha gustado pues la verdad es que me emociona y lo agradezco muchísimo".

La actriz solo tiene buenas palabras para las compañeras de profesión con las que comparte nominación: "estupendas. Pues con Nathalie he compartido trabajo, es una actriz maravillosa, la he visto trabajar mucho en el trabajo, aunque compartimos en una serie y he sido espectadora de las cosas de teatro que ha hecho desde hace muchos años y es maravillosa así que solo puedo decir qué maravilla estas actrices".