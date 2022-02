Ana Belén y Santiago Crespo acuden a la capilla ardiente de Alicia Hermida

MADRID, 9 (CHANCE)

Esta mañana nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento de Alicia Hermida a los 89 años, la actriz que siempre será recordada por su personaje de Valentina en la famosa serie 'Cuéntame'. Sin problemas de salud, la intérprete ha pasado sus últimos días en una residencia de ancianos de Villanueva de la Cañada junto a su marido, Jaime Losada. El mundo de la interpretación llora su muerte y son muchos los rostros conocidos que le han dedicado unas bonitas palabras a través de las redes sociales, otros, han acudido a darle el último adiós.

Es el caso de Ana Belén y Santiago Crespo, a quienes hemos visto acudir al tanatorio para mostrar sus condolencias a la familia y dar el pésame a sus seres queridos. Muy apenados, el actor no hacía ninguna declaración y la cantante dejaba claro que no era momento de hablar, pero sí aseguraba estar triste por el vacío que deja: "Perdonadme, no tengo por costumbre cuando vengo a este tipo de lugares hacer ninguna declaración, una terrible pérdida".

Protagonista de películas como 'Maribel y la extraña familia' y de incontables obras teatrales, como 'La casa de Bernarda Alba','Divinas palabras', 'La gata sobre el tejado de zinc caliente', 'Bodas de sangre', 'Las brujas de Salem' o 'El diario de Ana Frank', Alicia realizó último trabajo en televisión fue en un capítulo de 'Paquita Salas' en 2016, en el que interpretó a la madre de la propia Paquita.

Una gran pérdida para nuestro país y sobre todo para la cultura cinematográfica de la que nos informaba esta mañana la AISGE y tiempo después confirmaba la Unión de Actores. Pionera de la escena española, la actriz debutó sobre las tablas en los años 50 y, en su impresionante trayectoria de más de seis décadas dedicada al mundo de la interpretación, obtuvo premios tan prestigiosos como el 'Max' o el premio Unión de Actores a 'toda una vida'.