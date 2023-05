Ana Boyer da la cara ante los medios y aclara todas las dudas

MADRID, 25 (CHANCE)

Ana Boyer ha aparecido esta tarde ante todos los medios en la presentación de 'RABAT Salvaje', la nueva colección de RABAT, diferente y arriesgada, en la que se pone en valor el diseño que caracteriza a la firma.

Después de una semana frenética en la que Tamara Falcó ha viajado hasta Nueva York para concretar su vestido de novia con Carolina Herrera, su hermana ha atendido a los medios y ha hablado de todo lo que ha ocurrido estas últimas horas en la vida de la Marquesa de Griñón... y ha aclarado todas las dudas que hay en el aire.

Ana ha aclarado que "todo está muy bien" y que lo más importante es que "ella esté a gusto y tranquila con su vestido y sus pruebas". Ahora, la hija de Isabel Preysler "la vemos muy feliz" porque "ha vuelto muy contenta de su viaje" y por ello "todos estamos felices" explicaba. "No puedo dar ningún detalle del vestido, eso lo tendrá que decir Tamara y creo que querrá que sea sorpresa" explicaba Ana cuando le preguntábamos por este vestido que lucirá el día de su boda.

En cuanto a las diferencias que tuvo su hermana con la primera firma elegida para su vestido de novia, Ana ha querido aclarar que "al final se creó una situación desagradable para todas las partes" y lo mejor era "un cambio". También ha aprovechado para explicar porqué fue ella la única que vio guapa a la novia con ese primer vestido: "siempre la veo muy guapa, pero es cierto que ella no se veía y al final es que se tiene que gustar ella".

Aunque Tamara viajó sola a Nueva York el pasado domingo para concretar su vestido de novia con Carolina Herrera, Ana ha desvelado que "tuvimos la suerte de hacer videollamada mi madre y yo" y ha asegurado que "se le veía tan feliz" que eso es lo importante. Además, sin entrar en detalles del nuevo traje, Boyer ha dejado claro que "estaba guapísima".

Ana ha desvelado que "estoy viendo todavía" vestidos, pero "espero encontrarlo dentro de poco". Y es que a diferencia de su madre, Isabel Preysler, que ya tiene el vestido preparado con Carolina Herrera también, parece que ella todavía no ha encontrado el perfecto para ese gran día.

La mujer de Fernando Verdasco ha dejado claro que "no creo" en todas esas voces que aseguran que el enlace de su hermana está gafado porque "no creo en esas cosas" y ha querido restar importancia al esguince que sufrió Tamara hace unas semanas: "Esas cosas te pueden pasar en cualquier momento".

La hija de Miguel Boyer ha defendido a su hermana de todas las críticas que ha recibido y ha asegurado que "me duele" que se haya dicho que su hermana trataba mal a los empleados porque "no creo que sea el caso, es una persona cercana, espontánea, natural, muy educada y definitivamente en las pruebas que estuve yo no vi eso en ningún momento".

Ana ha querido contestar también a las diversas informaciones que apuntan a que Tamara se va a someter a un tratamiento en los próximos días para perder peso: "No estoy al tanto de ninguna de esas cosas, no te puedo contestar porque no he oído que se haya dicho nada eso".

En cuanto a la relación de su madre con la de Íñigo Onieva, Ana se ha reído cuando se le ha comentado que Isabel hizo esperar a Carolina: "¿Pero quién ha dicho eso? No, yo creo que no, éramos muchísimas personas y todo el mundo iba llegando en un tiempo de 20-30 minutos llegó todo el mundo". En cuanto al prometido de su hermana, la Socialité ha desvelado que los malos tiempos están olvidados y que lo más importante es "ver a Tamara feliz, y lo está, muy enamorada".

Por último, Ana ha explicado que "Íñigo está metido ahora en otro proyecto" por eso ha finalizado su relación profesional con la cadena de restaurantes en al que trabajaba, pero "está muy ilusionado y quería dedicarle más tiempo a eso". Eso sí, la hermana de Tamara no sabe si su hermano Enrique Iglesias vendrá al enlace o no: "no lo tengo claro, tiene compromisos laborales, pero no sé si vendrá o no".