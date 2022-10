Ana Boyer habla abiertamente sobre la ruptura sentimental de Tamara Falcó

MADRID, 5 (CHANCE)

Ana Boyer ha estado en Barcelona inaugurando la nueva tienda de HOFF y ha hablado abiertamente sobre la situación en la que se encuentra su hermana, Tamara Falcó, y sobre cómo han vivido todos las últimas noticias en su familia. La joven se ha mostrado de lo más educado y no ha dejado nada sin responder.

Lo primero y más importante es que ha negado que Tamara haya tenido comentarios homófobos: "Tamara siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos y me sorprende mucho esos comentarios, tiene que ser algo fuera de contexto, que sea malinterpretado" y también que haya encontrado de nuevo el amor: "¿de Tamara? me lo estás contando tú, la primera noticia que tengo, yo creo que ahora mismo Tamara está en otro momento".

Ana nos ha asegurado que su madre no tuvo nada que ver con la filtración del vídeo de Íñigo Onieva: "no, no es cierto, es porque hizo un comentario irónico en algunas de sus apariciones, lo decía de broma, mi madre se enteró a la vez que los demás".

En cuanto a si ve posible una reconciliación entre su hermana y el empresario, desvela que: "ella no se lo esperaba, le ha pillado de sorpresa, de momento, lo ha respondido ella misma, ella no ve posible eso" y si la hubiera, ella estaría bien si su hermana también lo está: "para mí lo más importante es que Tamara esté feliz y si Tamara en su felicidad quiere estar con alguien es cosa de ella, yo lo que quiero es que mi hermana sea lo más feliz en la vida".

La mujer de Fernando Verdasco deja claro que siempre confió en Íñigo: "yo siempre la vi a ella con plena confianza y yo adopté la misma postura de ella, ella tenía esa confianza que nos creíamos" y no es consciente si se está siendo duro con él porque ha preferido tomar distancia: "yo ahí no entro, también he intentado desconectar, no sé cómo se está siendo, lo he vivido desde el otro lado, lo veo del lado de mi hermana... no estoy al tanto".