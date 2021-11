Ana Domínguez, nueva vicesecretaria general del PSPV: "La igualdad tiene que empapar todas las políticas"

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La nueva vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, ha destacado que la igualdad tiene que "empapar" todas las políticas y ha reivindicado su nombramiento como un mensaje a las generaciones más jóvenes "que se han podido sentir un poco apartadas de la política".

Así se ha pronunciado Domínguez a su llegada a la clausura del 14 Congreso Nacional del PSPV-PSOE. La hasta ahora secretaria de Empleo de Juventudes Socialistas ha sido una de las sorpresas que se ha reservado el secretario general, Ximo Puig, para la nueva ejecutiva.

Domínguez, que compartirá con Manolo Mata el segundo escalón del partido y coordinará las políticas de Igualdad, ha destacado que tiene una "ilusión enorme" y que es "un honor representar a todas las mujeres de su partido" de manera "transversal en una secretaría".

Otra de las novedades en la ejecutiva socialista valenciana es la diputada en el Congreso Susana Ros, que coordinará las políticas de lucha contra la violencia machista, un cargo que hasta el pasado Congreso Federal ocupaba en la antigua ejecutiva de Pedro Sánchez.

Ros ha remarcado la necesidad de librar una "lucha permanente por una sociedad libre en la que las mujeres estén libres, seguras y vivas". Así, afronta su nuevo cargo con "ganas de trabajar" para "salir de esta crisis con muchísima fuerza y hacer las cosas bien".

Novedad en la ejecutiva y en el partido es Javier de Lucas, el catedrático y hasta ahora senador independiente por Valencia que se ha afiliado tras la propuesta de Puig: "Mentiría si dijera que no me costó, lo que más he valorado en mi vida es la independencia".

De Lucas se ha mostrado "muy honrado" y ha defendido que el proyecto del PSPV es "el mejor para la Comunitat Valenciana y para España", ya que representa un país "federal y plural" que "además es un proyecto abierto a toda la sociedad", que le ha permitido no renunciar a su "libertad de criterio". "Yo me siento muy libre", ha remarcado.

Los alcaldes jóvenes son uno de los perfiles que más se repiten en la ejecutiva de Puig, y un ejemplo de ellos es Darío Moreno (Sagunt), que ha destacado las "ganas extra" de su generación para "intentar cambiar las formas de relacionarse con la ciudadanía y de aplicar políticas progresistas".