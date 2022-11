Ana Fernández celebra la noche más terrorífica del año rodeada de famosos

MADRID, 1 (CHANCE) Ana Fernández es una gran fanática de la noche más terrorífica del año. Es por ello que este año no ha dudado en organizar una fiesta de Halloween a la que no han podido faltar algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, como Dulceida, Mario Marzo o José Lamuño.

La actriz confiesa que, a pesar de lo que le gusta el terror, el mayor temor que tiene en la vida es el sufrimiento de sus seres queridos: "Ay, lo que más miedo me da en la vida yo creo que morirme y el sufrimiento de los que se quedan y me quieren, quizás es lo que más miedo me puede dar".

Y es que Ana nos ha confesado que ha sufrido un mal de ojo recientemente: "Hace un mes hemos tenido todos los coches de mi familia, todos rotos. Te lo juro por dios". Toda la familia se vio envuelta en una mala racha: "Te lo juro, nos han lanzado un mal de ojo para que se nos estropeen los coches. Ha habido días que era como: ¿cuál utilizamos? A este le falla el freno de mano, a este la radio, todo cosas distintas. Ha sido un poco extraño".

Por otra parte, la actriz recuerda a la gran influencia que tanto ella como sus compañeros tienen, es muy importante ser un buen referente para las nuevas generaciones: "Creo que las personas que nos dedicamos de cara al público, por profesiones artísticas, por influencia, por lo que sea, tenemos una responsabilidad con la gente y, sobre todo, con la gente joven, que es nuestro futuro. Normalizar cosas que hasta ahora no eran normales y que vean que nosotros, con esa vida que se pueden imaginar idílica que no lo es, también tenemos problemas y tenemos temas que tratar".

Finalmente, Ana habla abiertamente de la salud mental, ya que defiende que debería ser una prioridad: "¿Por qué no vas a hablar de lo más importante que, para mí, es el software de ti? ¿Qué más da que vayas al gimnasio todos los días y tengas un cuerpo escultural si tu mente no está bien. Creo que al primer gimnasio que hay que ir es al de la mente y luego ya si quieren nos cuidamos el cuerpo. Primero tener nuestras cosas bien colocadas, hablarlas, expresarlas, llorar, insultar, saber de qué nos viene cada historia porque probablemente la gente vaya a ser mucha mejor persona".