Ana Fernández no olvida a Santi Trancho

MADRID, 10 (CHANCE)

Siete años después de su muerte, Ana Fernández no olvida al que fue su primer amor, Santi Trancho, un cámara de 'Frank de la Jungla' que falleció en un accidente tráfico. Una tragedia de la que no se olvida la actriz, de hecho, en el mes de marzo compartía con todos sus seguidores una emotiva carta en sus redes sociales dejando claro que aún permanece en su recuerdo.

Hablamos con Ana Fernández y recuerda con cariño al que fuera su pareja Santi Trancho: "Después de todos estos años que no me he manifestado mucho ni he dicho mucha cosa me apetecía mucho honrar su trayectoria laboral porque era muy interesante y no solamente que se quedara con el 'novio de Ana' el 'cámara de Frank' que obviamente el trabajo que hicieron con Frank de la Jungla les dio un ondas y fue muy guay".

En cuanto a cómo lo recuerda, la actriz nos reconoce que: "Todos siempre hemos tenido pérdidas de alguien, te puedes ir a esos momentos, pero sobre todo el sentirte en un lugar y una situación que te permites poder hablar desde la paz y desde la calma".

Ella también espera estar presente en la mente de algunas personas cuando ya no esté como Santi lo está en la suya: "La gente realmente buena y especial es la que permanece en los recuerdos de la gente, en el corazón y en los pensamientos, eso es lo que tenemos que mantener presentes. Yo espero poder estar presente de la manera que él está para mí en el futuro, dentro de muchos años cuando sea muy vieja y tenga las uñas largas como una bruja, también poder estar en ese recuerdo de esas personas".