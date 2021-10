Ana Guerra confiesa cómo se encuentra Aitana Ocaña

MADRID, 3 (CHANCE)

Muchos han sido los seguidores de Aitana Ocaña que han mostrado en sus redes sociales su preocupación por la cancelación de varios conciertos de la artista tras sufrir una laringitis que le ha impedido tener voz. Una noticia que la propia artista contaba en sus redes sociales y que desataba todas las alarmas.

Hemos podido hablar con Ana Guerra sobre el estado de salud de Aitana Ocaña: "Le mandé mensaje cuando ese vídeo se hizo tan viral, me dijo que a veces ella en su afán de cumplir con su agenda y con su público no terminó de curar del todo bien y ahora tiene que parar porque si no cura bien se le puede volver crónico". Como compañera cree que es importante parar cuando sea necesario: "Yo le comenté que le pasaba mucho, sufría mucho de la garganta pero la salud es lo primero, si hay que parar se parará y ya te digo yo que no le van a faltar fechas para volver a tocar".

Cuando le hablan del amor, Ana prefiere ser discreta: "No es que no me guste, es que considero que no tengo por qué. Siempre he pensado que si una persona se hace pública del todo qué se guarda, tenemos que tener nuestras cosas, ya te digo yo que no es tan interesante por el momento".

Y es que la artista prefiere centrarse en sus proyectos profesionales: "Yo estoy volcando todas mis energías en mi proyecto, cuando tienes algo tan importante, o te dedicas al 100% a eso o te vas desvirtuando y vas dando energías hacia otros campos". Está claro que la cantante está en una época de cambios en la que todavía no sabría decir qué tipo de hombre encaja con ella: "No lo sé, yo estoy en un proceso de descubrimiento mío como mujer, he tenido un in pass después del confinamiento donde he cambiado muchas cosas de mí".