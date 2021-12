Ana Guerra, el mejor apoyo para Miguel Ángel Muñoz en el estreno más importante de su vida

Rumores de reconciliación en la pareja después de que la cantante haya arropado al actor en el estreno de su proyecto más especial y ambicioso, '100 días con la Tata'.

MADRID, 21 (CHANCE)

Luisa Cantero es un nombre que, a priori, puede no sonarnos, pero si decimos 'la Tata', la cosa cambia. Y es que la entrañable hermana de la bisabuela de Miguel Ángel Muñoz - que fue quien le crió y a quien le debe mucho de los valores que tiene hoy en día - se convirtió, gracias a los divertidos y emocionantes vídeos que el actor compartió en redes sociales con su tata durante el confinamiento, en uno de los personajes más queridos de nuestro país.

Fruto de esa convivencia entre Miguel Ángel y Luisa, el intérprete rodó un documental para devolver a la anciana todo el cariño que le dió durante su infancia, '100 días con la Tata'. Un proyecto muy especial que ya ha sido premiado como 'Mejor largometraje documental' en los José María Forqué y que este lunes el actor presentó por todo lo alto en la Gran Vía madrileña.

Una noche muy especial en la que Miguel Ángel contó con el apoyo de su exnovia, Ana Guerra, con la que tras dos años de discreta relación rompió al terminar el confinamiento y que, sin dudarlo, piropeó al actor, desatando los rumores de reconciliación en la pareja.

"No me lo podía perder por nada del mundo", comentaba ilusionada la cantante, confesando que ya había visto '100 días con la Tata' y alabando el mensaje que ha querido transmitir su exnovio: "Salí siendo mejor persona. Tiene un mensaje súper necesario de amor, cariño, cuidado, respeto, aprendizaje y te vas diciendo: en qué puedo mejorar con los míos, en qué puedo ser mejor".

"Miguel demuestra que todo lo consigue", ha apuntado, confesando la buena relación que mantiene con él, ya que "ha sido y es importante para mí". "Yo quiero creer que cuando una persona ha formado parte de tu vida y de lo más profundo de ti, de tu ser y de tu vida, es necesario que continúe en ella. Si no, nunca la habrías elegido", ha revelado, definiendo al actor como "un espectáculo, espectacular por dentro y por fuera".

Unos piropos que Miguel Ángel, muy emocionado ante el estreno más importante de su vida, no dudó en devolverle. Confesando que "no" está enamorado, el actor ha confesado el "cariño, la amistad y la admiración" que siente por Ana, con quien mantiene una buena relación a pesar de su ruptura.

Además, el intérprete nos ha contado cómo fueron los 100 días que convivió con su Tata durante el confinamiento: "te puedes hacer una idea lo difícil que era ocuparme de repente al 100% de una persona de 95 años y el miedo que tenía a que se contagiara". "Pero he aprendido que hasta con la edad que tiene no se le pone nada por delante, dice que sí a todo, tiene ganas de seguir viviendo y teniendo emociones muy especiales. Me sigue acompañando en el camino como cuando era pequeño", ha señalado, confesando que la película va de su necesidad de enfrentarse al día en que tenga que decir adiós a Luisa, una cuestión "con la que llevo más de diez años en la cabeza".

"Yo intento pasar el máximo tiempo de calidad, ella me trasmite mucha paz, no le tiene miedo, las personas mayores se enfrentan a la muerte de una manera muy diferente a la que somos jóvenes", añade, desvelando que dispuesto a exprimir al máximo el tiempo con su Tata, esta Navidad se queda con ella. ¡Dale al play y no te pierdas el inmenso cariño con el que Miguel Ángel habla de uno de los grandes pilares de su vida y la protagonista de su primer documental!