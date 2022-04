Ana Guerra nos aclara si quiere formar familia con Víctor Elías

MADRID, 8 (CHANCE)

Ana Guerra está viviendo un momento de lo más dulce con Víctor Elías, una pareja que nos sorprendía hace unas semanas por redes sociales y que se muestran ante las cámaras de los medios de comunicación súper enamorados. Y es que, aunque ambos quieran llevar su vínculo de la forma más discreta, siempre que tenemos la ocasión de hablar con alguno de ellos es inevitable no preguntar.

Hemos hablado con la cantante y nos ha querido aclarar el comentario de Víctor Elías de que quiere formar una familia con ella, algo que ha tenido un revuelo impresionante por redes sociales: "os inventasteis una movida, él dijo si yo formara algún día a una familia criaría a mi hijo en el feminismo y la igualdad. Pero bueno, a mí también me gustaría formar una familia algún día".

Sobre las bonitas palabras que le ha dedicado su expareja Miguel Ángel Muñoz por participar en el documental de su Tata, Ana nos comenta que: "él quiso que fuera así y yo agradecidísima de poner mi granito de arena y sobre todo que nos diera un lugar a todas esas personas que creamos contenido y entretenimiento durante el confinamiento" y asegura que siempre tendrá bonitas palabras para él: "yo siempre tendré buenas palabras para él, ese un encanto, un ser maravilloso".

Aunque quiere dedicarse a la música por siempre, la artista no descarta otras opciones, como cursar la carrera de psicología: "que sepas que ya me matriculé el año pasado en la Uned para hacer psicología, fue casi un donativo, no toqué un libro, menos mal que me matriculé de poquitas, pero de repente empezó a salir trabajo y trabajo y gracias a eso no puede estudiar, a ver si este año me matriculo otra vez".