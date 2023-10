Ana Guerra nos habla de su futura boda con Víctor Elías

MADRID, 1 (CHANCE)

Ana Guerra atendía a los medios de comunicación hace unos días, en la promoción del nuevo disco de David Bisbal, y aseguraba que tiene muchas ganas de darse el 'Sí, quiero' con Víctor Elías. Muy enamorada, la cantante se declaraba completamente enamorada y desvelaba que ha soñado muchas veces con el momento de sellar su amor con el músico.

"Sí, claro nos queremos casar. Yo me imagino el resto de mi vida con Víctor, me imagino el momento de la boda, me apetece mucho" nos revelaba la artista, quien nos dejaba claro que en el caso de que se llevase a cabo, no sabría si la harán en Canarias: "No lo sé, es verdad que Víctor tiene familia aquí, es más mayor la familia de Víctor y se mueve la mía o hacemos dos no, yo lo tengo muy pensado, un bodorrio me encanta".

Hablando de su relación, Ana nos reconocía que "estoy muy enamorada, es muy complicado porque tenemos mucho trabajo, yo lanzo single esta noche y está fuera". A pesar de las agendas tan apretadas que tienen, los dos tortolitos siempre consiguen sacar tiempo en común para alimentar su amor.

Además, Ana nos comentaba que "lo que fue bueno entre nosotros, que nos llevábamos mal y que primero trabajamos juntos" y después "fuimos pareja" porque "supimos cómo entendernos trabajando antes de cómo entendernos como pareja. Simplemente había que repetir".

Este viernes, hemos vuelto a hablar con la artista en el aniversario de los 100 años de Disney y le hemos seguido preguntando por su boda con Víctor... en esta ocasión, nos entraba la duda de si la Reina Letizia estaría invitada ya que es prima segunda del músico: "Ay, pues no lo sé tendrá que decidirlo ella... Me cae bien... Viva la reina", aunque concreta que, en cualquiera caso, el encargado de invitarla sería su pareja.