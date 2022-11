Ana Guerra y Víctor Elías, ¡más enamorados que nunca!: "Siento que voy a pasar toda mi vida con él"

MADRID, 3 (CHANCE)

A punto de celebrar un año de amor, Ana Guerra y Víctor Elías viven una permanente luna de miel. Tanto es así que recientemente la pareja daba un paso más en su relación y, después de varios meses de convivencia en el céntrico piso de la cantante, se mudaban a un luminoso piso y, como reconocen, no pueden estar más felices con su decisión.

Así nos lo han contado en el estreno de 'Dulceida al desnudo' donde, por separado y sin ocultar lo enamoradísimos que están, han coincidido en definir esta etapa como la mejor de sus vidas: "Estoy viviendo una época maravillosa, evidentemente no voy dejando arcoíris todos los días pero no me puedo quejar. Qué te voy a contar. Alguien como Víctor es muy difícil de encontrar y siento que voy a pasar toda mi vida con él" confiesa Ana.

Tan consolidada está su relación que, ¿suenan campanas de boda ya? Como asegura la canaria, "de momento estamos bien así, nos acabamos de mudar y no tengo prisa". Respecto a la posibilidad de tener un bebé, es algo "implanteable" teniendo en cuenta lo volcados que ambos están en sus respectivas carreras musicales, pero tampoco es algo que Ana descarte en un futuro, como reconoce con una sonrisa.

Una declaración de amor en toda regla a la que Víctor ha respondido con unas preciosas palabras: "Yo tengo claro que voy a pasar toda mi vida con ella, creo que lo tenemos claro. Es que cuando conoces a la persona que tienes que conocer todo gira solo y sale solo". "Cuando la encuentras luchas a muerte y vas hasta el final, yo le pongo muchas ganas y creo que cuando te vas a vivir con una pareja te das cuenta de lo importante que es dedicarle tiempo" confiesa.

Director musical de Álvaro de Luna, el recordado Guille de 'Los Serrano' también se ha pronunciado sobre su relación con Laura Escanes, sin duda una de las noticias del momento: "Yo solo conozco sus canciones, si veo que las empieza a cambiar me daré cuenta de algo, pero Álvaro es un tío genial, una persona humilde, trabajador y con muchas ganas de comerse el mundo en el buen sentido, porque todo lo hace con ganas e ilusión. Yo feliz por él".

Un romance sorpresa sobre el que también nos ha hablado Ana, que reconociendo que no tenía ni idea de que el cantante de 'Levantaremos al sol' y la exmujer de Risto Mejide estaban juntos, ha aplaudido las palabras de Álvaro reconociendo que está muy feliz con Laura: "Viva la felicidad, que cada uno encuentre su camino y lo recorra". "Les conozco pero no tanto como para saber algo de su relación, porque eso son palabras mayores" admite.