Ana Luque, expulsada de 'Supervivientes 2022'

MADRID, 15 (CHANCE)

Este jueves 'Supervivientes 2022' se teñía de tristeza al despedir a una concursante que lo ha dado todo. Una mujer que, llegaba al reality bajo la etiqueta de 'amiga de Olga Moreno' y ha conseguido salir por la puerta grande con su propia personalidad. Divertida, risueña, amiga de sus amigos y sobre todo una trabajadora a más no poder que ha dado lo mejor de sí en todas las pruebas del programa.

Entre lágrimas, Ana Luque se despedía primero de su gran amiga Anabel Pantoja: "Gracias por este concurso, no hubiera sido lo mismo sin ti, eres para siempre" a la que le agradecía haber estado siempre a su lado y no haberla fallado nunca en todos estos meses. "A Ignacio que le regaño como una madre pero que le tengo mucho cariño" le decía a su compañero, que a pesar de los enfrentamientos que han tenido, ha conseguido cogerle cariño.

La despedida más emotiva ha sido la que ha tenido con Lara Álvarez: "Espero tenerte siempre fuera", a lo que la presentadora le ha contestado: "No lo dudes" y Carlos Sobera ha aprovechado para recalcar que: "Hemos aprendido a quererte mogollón, eres una excelente personas y superviviente, si antes te queríamos mucho, ahora te queremos lo mas".

Ana se ha despedido de su público y del programa con unas bonitas palabras con las que nos ha terminado de enamorar: "Me he superado como persona, he sido muy feliz. He pasado penurias como para morirme, pero he sido muy feliz. Por un lado, pensé que podía quedarme pero tenía unos rivales muy fuertes. Gracias por las palabras que me has dicho, me ha dado un subidón".