Ana Luque, mejor amiga de Olga Moreno, pone rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes'

MADRID, 12 (CHANCE)

En medio del revuelo familiar que viven Olga Moreno y Antonio David Flores desde que decidieron poner punto y final a su relación, la nueva concursante de 'Supervivientes' tiene mucho que ver con ellos. Ana Luque, íntima amiga de Olga Moreno y su defensora durante la participación de esta en la pasada edición de 'Supervivientes' será otra de las participantes en el reality dispuesta a vivir la experiencia.Conocedora de primera mano de todos los problemas familiares, Ana se embarca en eseta nueva aventura tan solo unos días después de conocerse la sorprendente ruptura entre Antonio David Flroes y Marta Riesco. Aunque son muchos los rumores que apuntan a Olga como posible culpable de este distanciamiento, por el momento el ex Guardia Civil no ha querido pronunciarse al respecto.Aunque era el programa de 'Sálvame' el encargado de anunciar el nombre de la nueva concursante, ha sido la propia Ana la que se ha adelantado anunciando su participación. De este modo, la modelo se suma a los ya confirmados Nacho Palau, Kiko Matamoros, Marta Peñate, Ainhoa Cantalapiedra, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno y Rubén Sánchez.A falta de conocer algunos nombres más, no será hasta el próximo 14 de abril durante un programa especial de Mitele Plus cuando desvelen por fin la lista definitiva de participantes. Además, el lunes 19 de abril, la misma plataforma de streaming también emitirá los preparativos de los concursantes y las despedidas de sus familiares y amigos antes de viajar a Honduras.