Ana Luque no quiere ni ver a Olga Moreno

MADRID, 28 (CHANCE)

Este miércoles nos hemos levantado con una exclusiva de Olga Moreno en la revista Semana confirmando lo que ya se había hablado días atrás: su relación sentimental con Agustín Etienne. La exmujer de Antonio David se muestra como una mujer renovada, feliz y con ganas de comerse el mundo... eso sí, parece que sigue arrastrando problemas del pasado, ya que hemos vivido una situación surrealista esta misma tarde.

A primera hora veíamos a Olga llegar a un clínica estética y, minutos más tardes, aparecía Ana Luque en el mismo lugar. Lo hacía hablando por teléfono, pero rápidamente cambiaba el paso al enterarse por la prensa de que en el interior del local se encontraba su examiga: "entonces no" decía ante las cámaras.

De esta manera, Ana cambiaba de idea y no acudía a su cita en la clínica por no coincidir con Olga: "ahora mismo no, voy a ir a comprar que me hace falta". A punto de entrar a la clínica se entera de que la que fuera su amiga se encuentra dentro y así reacciona: "no me lo puedo creer. Ay, dios mío".

Desconcertada por el momento que acaba de vivir, Ana nos asegura que Olga y Agustín Etienne hacen una muy buena pareja y les desea lo mejor: "sí, estupenda. Súper bien, que sean muy feliz, lo que le deseo". De hecho, nos confirma que pudo hablar con él durante los programas: "sí, estuve hablando con él muchas veces mientras que fui al programa a defender a Olga".

Minutos más tarde, Olga salía de la clínica y al contarle lo que había sucedido hacía un gesto de extrañeza con la cara reflejando que no entiende por qué no ha entrado en la clínica. Nos confirma hasta en dos ocasiones que se ha quedado muy sorprendida al saber la reacción de su examiga y se sube en su coche sin articular palabra... ¿por qué no han enterrado el hacha de guerra todavía?