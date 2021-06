Ana María Aldón, abatida por la guerra con Conchi Ortega Cano, evita hablar del nuevo cisma familiar

MADRID, 23 (CHANCE)

Todavía colea la guerra entre Ana María Aldón y Conchi Ortega Cano después de que la peluquera asegurase que su cuñada no les cogía el teléfono ni a ella ni a su hermano Paco tras la operación de corazón a la que fue sometida José Ortega Cano. Unas acusaciones que la mujer del diestro no tardaba en desmentir en 'Viva la vida', sin entender tal inquina, tachando a su cuñada de mentirosa y negando que tuviese una sola llamada de la peluquera.

El viudo de Rocío Jurado, que evita los enfrentamientos siempre que puede, tomaba horas después la palabra para intentar poner paz entre su hermana y su mujer, explicando que todo había sido en realidad un malententido por parte de Conchi, que se había confundido al marcar el número y no había llamado a Ana María sino a otra persona.

Poco después era la propia Conchi la que rompía su silencio en 'Sálvame' confesando que ella no tenía ni quería ningún problema ni con su hermano ni con su cuñada.

Sin embargo, diferentes medios de comunicación han 'removido' el pasado y han recordado cómo, cuando Ana María concursço en 'Supervivientes' el año pasado, no tuvo problema en hablar de su vida íntima con José Ortega Cano, lo que habría molestado a su familia, especialmente a Conchi que, muy enfadada, cargaba contra su cuñada llamándola "hija de...".

No sabemos si será por este motivo, pero la colaboradora de 'Viva la vida' confesaba este martes en sus redes sociales que está triste, que no está atravesando por un buen momento y no lo está pasando bien. Hemos preguntado a Ana María por ello pero, visiblemente molesta, ha preferido no contarnos cómo se encuentra ni cómo está llevando toda está polémica con Conchi.

"Que le preguntes a ella", ha sido su respuesta cuando le hemos preguntado por los duros reproches que la hermana de Ortega Cano le hizo cuando estaba en 'Supervivientes', dejando claro que no piensa hablar de Conchi, sin desmentir si es cierto que tiene algo contra su cuñada: "No tengo nada que decir".

En la misma línea, Ana María ha preferido no hablar de las declaraciones de su marido en 'Ya es mediodía' poniendo paz entre su mujer y su hermana. "Que le preguntes a él. Estás hablando del maestro pues pregúntale a él y si me estás hablando de ella, pues pregúntale a ella. A mí no", una respuesta que nos ha dejado impactados y con la que la gaditana demuestra que su enfado con Conchi todavía no es cosa del pasado.