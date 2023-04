Ana María Aldón, abierta al amor y disfrutando de su nueva etapa: "Estoy en un momento muy dulce"

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace ya unos meses que Ana María Aldón comenzó su nueva vida tras separarse definitivamente de José Ortega Cano. Desde entonces, la exconcursante de Supervivientes ha confirmado en diferentes ocasiones que está abierta al amor, aunque tiene ciertos temores en esta nueva etapa sentimental después de su separación.

La diseñadora ha afirmado al equipo de Europa Press que no busca un hombre con cualidades específicas, sino que analizará lo que le guste más y menos si aparece alguien: "No busco un hombre que tenga unas cualidades definidas, no estoy en momento de buscar. Si aparece ya analizaré qué cualidades me gustan más y cuáles menos". Ana María ha confesado tener miedo de volverse muy exigente en su búsqueda de pareja, pero ha dejado claro que sí está abierta al amor y que cuando muera, ya no lo estará.

Respecto a los rumores que la relacionaban con un fisioterapeuta, la exconcursante ha desmentido la noticia y ha afirmado que el pobre chico no puede acercarse a ella debido a los rumores: "No ha habido ningún fisio, pobre criatura del fisio la que se comió* Sin comerlo ni beberlo, es que no se puede acercar nadie* Yo le dije, mañana te están poniendo fechas de boda*".

También ha asegurado que su relación con su exmarido es buena, aunque no dice lo mismo sobre la familia del torero. En cuanto a la comunión de su hijo, José María, Ana María ha destacado que tendrán que llegar a un consenso por el bien del niño y que no está nerviosa porque el bienestar de su hijo es lo más importante: "Ante todo está el bienestar de mi hijo y los demás somos mayorcitos, el niño no tiene culpa de nada".

Además, ha comentado que está al tanto de que la relación entre Isabel Luna y Ortega Cano no llegó a buen puerto, pero prefiere no opinar sobre las relaciones de los demás. Ana María ha asegurado que separarse del torero es la mejor decisión que ha tomado en su vida: "Lo pasé muy mal pero ya está pasado".

Finalmente, ha explicado cómo evoluciona Gema Aldón tras abandonar 'Supervivientes' debido a una lesión. La diseñadora ha defendido a su hija de las acusaciones sobre sus malas formas a la hora de discutir y ha expresado su deseo de haber compartido la experiencia del reality con ella: "Me hubiese encantado y si no concursar con ella, por lo menos, pescar con ella, compartir con ella unos días allí. Porque claro, la experiencia mía* yo estuve 3 meses y una semana, en los cayos le hubiese podido aportar muchas cosas".