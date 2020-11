Ana María Aldón, aclara el titular de la polémica: "Yo no entiendo la postura de Rocío Carrasco"

MADRID, 1 (CHANCE)

El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.

Ana María Aldón ha estado este domingo en el plató de Viva la vida y ha hablado abiertamente sobre la polémica que se ha formado desde que este viernes vimos la portada de una revista con tirada nacional en la que el titular llamaba la atención porque era unas declaraciones textuales de ella pidiendo respeto por Rocío Carrasco. Hoy, ha hablado sobre ello y ha aclarado qué es lo que quiso decir y ha afirmado que no está de acuerdo con el titular de la portada.

"Con el titular no he querido decir nada, eso no sale de mí de que yo quiero que salga en el titular. A mí me han preguntado por la relación de rocío con su madre, yo cuando tengo la redactora enfrente de mí dije que lo que había que hacer era respetarla, aunque yo no esté de acuerdo con las decisiones que ella tiene" empezaba diciendo la mujer de Ortega Cano, pero atención porque esto no es todo.

Después de dejar claro que no es que se haya posicionado a favor de Rocío Carrasco, Ana María ha confesado que: "Yo no entiendo la postura de rocío carrasco, pero no me queda más que respetarla. Es triste lo que está pasando, pero yo lejos de tirar más leña al fuego lo que hago es optar por una camino que bueno, ya se arreglará. Creo que es mejor un tono reconciliador. Yo sí entiendo la necesidad que tiene rocío flores de su madre, la he pasado a su lado y me ha dado muchísima pena".