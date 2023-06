Ana María Aldón y Alexia Rivas regresan de 'Supervivientes'

MADRID, 9 (CHANCE)

Tras una semana en 'Supervivientes' como 'fantasmas del pasado', y de una convivencia de lo más intensa con los concursantes en la isla, Ana María Aldón y Alexia Rivas ya están en España. Esta madrugada las colaboradoras televisivas aterrizaban en Madrid bronceadas y radiantes, y a pesar de su cansancio por las largas horas de vuelo, han atendido con su mejor sonrisa a los micrófonos de Europa Press, revelando cómo han visto por ejemplo a Adara o a Asraf.

Además, la exmujer de José Ortega Cano ha confirmado que está de nuevo ilusionada en el amor -como desveló en declaraciones a su programa, 'Fiesta', antes de coger el vuelo a Honduras la semana pasada- y se ha pronunciado sobre las demoledoras palabras que su hija Gema Aldón ha dedicado al torero en sus redes sociales por haber llevado al pequeño José María al homenaje a Rocío Jurado en Chipiona el pasado 3 de junio.

"En los Cayos Cochinos nos lo hemos pasado muy bien, hemos pescado muchos peces" ha afirmado Ana María; mientras Alexia, que confiesa que han sido unos días "divertidos y la verdad es que me lo he pasado genial" ha evitado entrar en polémicas tras los enfrentamientos que ha protagonizado con Adara en la isla: "No tengo mal sabor de boca y no me ha decepcionado. Yo estoy feliz por lo que he hecho y no puedo estar más feliz por todo".

Sobre si Asraf tiene una doble cara y se comporta de un modo diferente delante y detrás de las cámaras, la gaditana asegura que "yo no la he visto". "Lo que han vivido otros no sé pero lo que yo he vivido no tiene una doble cara. No la tiene ninguno, pero están hartos y cansados porque es mucho tiempo" añade.

Pasando a sus declaraciones revelando que podría estar de nuevo enamorada antes de irse a 'Supervivientes', Ana María confiesa que está "feliz" -y aliviada porque durante su ausencia su nuevo y por ahora desconocido novio no haya hablado de ella- pero evita dar ningún detalle sobre el hombre que le ha devuelto la ilusión tras su separación de Ortega Cano. "Estoy feliz, ¡feliz!". "Yo tengo que hacer mi vida como la hace todo el mundo, pero no es un zasca porque no tengo que dar zascas a nadie" deja claro cuando le preguntamos si esta felicidad es un dardo a su exmarido.

Sobre el tweet en el que su hija Gema ha arremetido contra el torero por llevar al hijo que tiene en común con Ana María a Chipiona al homenaje a Rocío Jurado con motivo de su aniversario de muerte, y no a Sanlúcar a visitar a su abuela que está viva, discreción absoluta: "Acabo de llegar, no puedo decirte nada" ha zanjado la tertuliana, dejando en el aire si apoya las palabras de su hija o si por el contrario cree que este nuevo ataque a Ortega es injustificado.