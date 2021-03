Ana María Aldón asegura que ella no filtró la discusión de Carmen Borrego y Alejandra Rubio

MADRID, 14 (CHANCE)

Parece que la polémica de las Campos sigue dando de qué hablar. Recordemos que el fin de semana pasado se empezó a juzgar en el plató de 'Viva la vida' quién había podido filtrar a una revista de tirada nacional la supuesta pelea que tuvieron Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio. En primer lugar, salió el nombre de José Antonio Avilés, pero luego se supo que la filtración se llevó a cabo por dos personas, una que informa y otra que confirma la información.

De esta manera, sabemos que Aviles fue la persona que confirmó a la revista que las dos protagonistas habían tenido una discusión en los pasillos de Telecinco, pero queda una persona que supuestamente ha filtrado la información... y todas las papeletas apuntan a que fue Ana María Aldón.

La mujer de Ortega Cano, que está en el plató de 'Viva la vida' esta tarde ha confesado que: "Yo sé que yo no he sido, entonces espero conocer esta tarde el nombre de la persona que ha traicionado" y es que tiene claro que ella no ha filtrado nada: "Yo no he sido, lo puedo asegurar, yo no escuché ninguna de esas palabras que emite la revista".

A su vez, Carmen Borrego ha asegurado que sabe de primera mano quién ha sido la persona que ha filtrado esa información a la revista, pero que de momento no puede desvelar su nombre porque no lo tiene confirmado. Ana María le ha pedido que por favor desmienta que es ella la que ha filtrado la noticia porque lo está pasando mal y no le gusta estar en el punto de mira.