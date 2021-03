Ana María Aldón asegura estar tranquila ante la serie de Rocío Carrasco

MADRID, 19 (CHANCE)

Ana María Aldón ha acudido esta mañana al gimnasio con el rostro muy tranquilo y es que parece que ella es la única que no está preocupada por lo que Rocío Carrasco pueda contar en la serie-documental que se emitirá a partir de este domingo en Telecinco. La mujer de Ortega Cano asegura que lo está llevando 'bien' y no muestra nerviosismo alguno por lo que pueda contar la hija de Rocío Jurado de su pareja.

Lo que sí que nos ha confesado minutos más tarde es que está deseando poder ver esta serie y escuchar lo que Rocío Carrasco ha estado callando todos estos años: "Claro, tengo curiosidad, como todo el mundo". En cuanto a qué le han parecido las confesiones que hace la hija de Rocío Jurado sobre la inexistente relación con sus hijo o sobre el intento de suicidio, Ana María asegura que hasta que no lo vea, no va a opinar de nada: "Es que yo no he escuchado esas frases, lo siento".

Pero no todo se queda en eso, ya que la colaboradora de 'Viva la vida' nos ha asegurado que: "Yo no lo he visto y no voy a opinar, ¿vale? hasta que no vea las cosas" y es que está claro que hasta que no se emita el documental ningún miembro de la familia Jurado va a pronunciar su opinión.

En cuanto a si la familia tiene curiosidad por ver el documental, la mujer de José Ortega Cano declara: "Yo creo que todos, no sé. habrá que ver... hay que esperar y verlo todo, ¿vale?". Y sobre cómo van a pasar el día del padre, Ana María explica: "Pues mira, con pandemia. ahí están los dos dándose besos".