Ana María Aldón asegura que Ortega Cano se quita la mochila para que no le afecten los problemas

MADRID, 16 (CHANCE)

Últimas noticias

Ana María Aldón se ha sentado esta tarde en el plató de 'Viva la vida' y ha hablado de todos los temas que están afectado a su marido, Ortega Cano, tras las palabras de Rocío Carrasco en el documental que está arrasando en televisión. La colaboradora ha sido muy clara y ha asegurado que su marido prefiere dejar la mochila a un lado y enterrar los malos rollos para seguir adelante den la vida.

La mujer de Ortega Cano ha visto un vídeo que recogía las opiniones de los colaboradores de televisión que cuestionan la relación que tiene ahora el torero con Antonio David. En concreto, lo que se ha expuesto públicamente es que con los enfrentamientos que tuvieron en el pasado y todo lo que ha dejado entrever el malagueño del diestro, no se entiende cómo ahora son íntimos.

El vídeo del día Baleares dice que hay que recuperar 200.000 trabajadores del turismo

Ana María Aldón ha hablado con la verdad por delante y ha asegurado que: "Hay parte de razón también. Mi marido va dejando la mochila y los malos ratos atrás porque si no, no puede avanzar en la vida. Eso no es sano para nadie. Él no se acercó a él, Antonio acercó a los hijos y como agradecimiento se va quedando todo atrás. La relación es cordial, pero cordial, es que yo he llegado a escuchar que eran 'muy amigos'"

En cuanto a cuando se dijo que José Ortega Cano y Antonio David habían podido ser fotografiados en el pasado de manera muy cariñosa, Ana María confiesa que: "Eso se refiere porque en Kopernica le hicieron una pregunta a Antonio David que supuestamente había sido el propio Antonio David el que pidió que se lo preguntaran. No se sabe si eso es así tal cual".