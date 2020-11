Ana María Aldón asegura que tiene buena relación con Rocío Flores

MADRID, 2 (CHANCE)

La exclusiva de Ana María Aldón en una conocida revista asegurando que había que respetar la postura de Rocío Carrasco y la vida que la hija de Rocío Jurado había elegido, levantó una gran polvareda y creó un gran malestar en la familia de La más grande. Por ello, la mujer de Ortega Cano no ha dudado en sentarse en el plató de "Viva la vida" para aclarar que, aunque afirmó que ella respetaba a Rociíto, no entendía ni compartía su postura.

- CHANCE: Hola Ana María qué tal. Ya nos ha quedado claro el titular, no era lo que se ha publicado.

- ANA MARÍA: Yo creo que me he explicado bien, creo que lo he dejado claro.

- CH: También ha quedado claro que en casa no se habla de Rocío Carrasco.

- ANA MARÍA: Quería aclararlo.

- CH: ¿Te sentó mal?

- ANA MARÍA: Sí, me sentó un poco mal.

- CH: ¿Crees que a Rocío le ha podido sentar un poco mal?

- ANA MARÍA: Hombre, a mí me sentó mal, a Rocío también, entiendo.

- CH: Y las palabras de Amador.

- ANA MARÍA: Yo tampoco lo entendía el titular. Así que...

- CH: ¿has podido hablar con José Antonio o Amador?

- ANA MARÍA: No, pero creo que habrá quedado claro, espero que haya quedado claro.

- CH: En casa no se habla de Rocío Carrasco.

- ANA MARÍA: No se habla.

- CH: Y de Rocío Flores, si algún día necesita una mano.

- ANA MARÍA: Tenemos una buena relación lo que pasa es que ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Hay familiar mía de sangre, mis hermanos, que los veo incluso menos veces.

- CH: Siempre estarás si te necesita.

- ANA MARÍA: Estaremos la familia unida.

- CH: Como ves tú a Gloria Camila de actriz.

- ANA MARÍA: Yo no la he visto. Ella tiene futuro en lo que se proponga, es una chica polivalente. Cuando uno se pone una meta y le hace feliz llega hasta el final.

- CH: ¿Entiendes las críticas de actrices y actores que dicen que es por el apellido?

- ANA MARÍA: Primero vamos a verla y luego a juzgarla. Ella está contenta y nosotros también con ella.