Ana María Aldón, cansada, sale al paso de los rumores sobre su matrimonio con Ortega Cano

La colaboradora de 'Viva la vida', cansada, confiesa que no está al tanto de las informaciones que se están dando su matrimonio

MADRID, 16 (CHANCE)

Las informaciones sobre Ana María Aldón y José Ortega Cano no dejan de sucederse y ahora ha sido Alessandro Lequio el que, asegurando que sus fuentes son muy fiables, ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' que la gaditana va de diva, es altiva, pretende que la gente la trate como una artista y se avergüenza del torero, del que no dudaría en decir en público, abochornada, "por favor, que se vaya, que quiero estar sola"

Unas controvertidas declaraciones a las que Ana María ha respondido este miércoles con una sonrisa irónica y unas palabras que no dejan lugar a dudas de lo que opina sobre el italiano: "Ah. ¿Voy como una diva? Muy bien, una artista. Contestaré, pero no ahora. Estoy con mi máster, tengo un examen ahora y esa es mi prioridad, no es Lequio ni nadie".

Dejando en el aire qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a que se habría cogido un piso en el centro de Madrid para tener independencia de Ortega Cano y disfrutar de su propio espacio para montar un taller de costura, Ana María ha asegurado que no está al tanto de los comentarios que han surgido en los últimos días sobre su matrimonio: "No estoy viendo nada. Como tú comprenderás ahora mi prioridad es mi máster que llevo seis meses haciéndolo y me tiene agotada y es lo que tengo en mi cabeza. Estoy bien pero no estoy pendiente de todo lo que se dice y se habla. Cuando tenga que contestar lo haré en el lugar en el que trabajo", ha dejado claro.

Molesta por la presión mediática que está sufriendo desde que ella misma desveló el delicado momento que atraviesa con Ortega Cano, la gaditana ha explicado que está intentando hacer su vida "lo más normal posible" pero no puede porque "salgo a la calle y con dos coches pegados atrás mía, no puedo hacer nada, me vuelvo otra vez a mi casa* Estoy agotadísima".

Asegurando que con el torero está "todo bien" y que es "muy bonito" lo que José dijo de que estaba enamorado hasta las trancas de ella, Ana María se reserva para su visita a 'Viva la vida' y tampoco ha querido contestar a las declaraciones de Kiko Jiménez sobre su matrimonio. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones tras la polémica!