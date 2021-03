Ana María Aldón, la colaboradora más camaleónica. Analizamos sus cambios de look

MADRID, 15 (CHANCE)

Ana María Aldón se hizo conocida en el año 2012 cuando, tras una visita a la finca Yerbabuena - es una gran fan de Rocío Jurado - comenzaba una historia de amor con José Ortega Cano que, 6 años después de la muerte de "La más grande", recuperaba la ilusión y las ganas de vivir al lado de esta joven y desconocida frutera gaditana.

Poco después del inicio de su relación Ana María se quedaba embazarada y, en 2013, nacía el único hijo de la pareja (por el momento), José María. Muy discreta, e intentando permanecer en un segundo plano mediático en todo momento, la gaditana contratía matrimonio con Ortega Cano en el año 2018, momento tras el que, tímidamente, comenzó a mostrar su carácter dicharachero ante los medios de comunicación.

Un carácter que no descubrimos públicamente hasta 2020, cuando decidió dejar sus reservas a un lado y convertirse en concursante de "Supervivientes", reality en el que nos mostró su verdadero "yo" y en el que conquistó con su simpatía, gracia y carácter claro a gran parte de la audiencia, quedando en un meritorio segundo lugar.

Fruto del hambre y la necesidad, Ana María no dudaba en raparse el pelo en Honduras a cambio de comida. Un cambio de look radical en la mujer de Ortega Cano, que hasta entonces siempre había llevado una clásica melena castaña. Pese a que temía arrepentirse de haber "regalado" su melena por un pollo asado, al llegar a España se vio favorecida con su nuevo corte de pelo y, desde entonces, nos ha sorprendido con numerosos cambios de look capilares, convirtiéndose en la celeb más camaleónica y arriesgada en la actualidad.

Y es que tras su debut hace unos meses como colaboradora del programa "Viva la vida" Ana María le ha cogido el gusto a visitar su peluquería de cabecera y, tan a menudo como le apetece, cambiar de imagen y juega con su pelo, protagonizando arriesgados y favorecedores looks con los que nunca nos la hubiésemos imaginado.

Así, en los dos últimos meses la mujer de Ortega Cano nos ha sorprendido luciendo su adorado pelo corto - que lleva rubio platino desde que regresó de "Supervivientes" en colores tan dispares y originales como el blanco, el verde y el rosa pastel. Este fin de semana Ana María lucía su aspecto más dulce con su cabello volviendo al rubio ceniza y su flequillo peinado de lado, dulcificando su expresión. Un cambio más para la que, sin duda, se ha convertido en la colaboradora más camaleónica.