Ana María Aldón confiesa que le encantaría volver a ser madre

La andaluza ha revelado que le gustaría tener otro hijo, aunque ha dejado claro que no con el torero sino en solitario

MADRID, 13 (CHANCE)

Ana María Aldón no deja de sorprendernos. Este miércoles la colaboradora reaparecía en 'Fiesta' tras las surrealistas declaraciones de José Ortega Cano aludiendo a la fuerza de su semen para pedirle otra oportunidad después de meses arrastrando una grave crisis matrimonial. Afectada pero firme, la andaluza ha confesado que sintió "vergüenza" y "bochorno" al escuchar a su todavía marido, y ha reiterado que no hay posibilidad de reconciliación con el torero y cada vez lo tiene más claro.

Sin embargo, que haya cerrado la puerta definitivamente a Ortega no quiere decir que no se tomase en serio la famosa frase de "vamos a por la niña" y, para nuestra sorpresa, ha hecho una revelación en su programa que nos ha dejado sin palabras: "Me encantaría volver a ser madre".

Eso sí, Ana María tiene claro que el torero no entra en sus planes ya que, como ha dejado claro, "quiero hacerlo sola". "Quiero hacer lo que ha hecho Toñi Moreno porque estoy en un momento que es ya o no es nunca" ha apuntado, explicando que su edad - "voy a cumplir 45" - es la razón más poderosa por la que se está planteando ser madre en solitario a pesar del convulso momento personal que está viviendo.