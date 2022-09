Ana María Aldón confiesa que "no sabe" qué va a revelar su hija Gema Aldón en su nueva visita al 'Deluxe'

MADRID, 23 (CHANCE)

Dispuesta a defender a su madre y a convertise una vez más en el azote de la familia Ortega Cano. Gema Aldón regresa dos meses después al 'Deluxe' para someterse a un polígrafo que promete hacer estallar por los aires el frágil equilibrio que parecen haber alcanzado Ana María Aldón y José Ortega Cano a pesar de que el anuncio de su separación podría ser algo inminente.

"No entiendo ese afán de la familia Ortega Cano de hablar mal de mi madre. Parece que éramos vagabundas y entrábamos en una familia de millonarios" ha asegurado Gema en sus declaraciones previas a su visita al 'Deluxe' de esta noche, en la que parece que también cargará contra el torero: "Yo creo que no lo hace intencionadamente pero filtra información". "Él acusa a mi madre de no ser transparente pero él no es claro, ni su familia. Voy a ponerles las cosas claras a todos ellos" avanza.

Una entrevista sobre la que Ana María prefiere mantenerse al margen. De hecho, ha continuado con su día a día y, relajada, no ha dudado en salir de su domicilio en zapatillas y bata de estar por casa - a pesar de ser consciente de la presencia de cámaras a las puertas - para acompañar a su hijo a la ruta del colegio.

Horas después hemos comprobado lo preocupada que está, ya que su cara no miente. Muy seria tras asistir a sus clases de pilates, ha confesado que no tiene ni idea de qué podrá contar Gema en el polígrafo, aunque su gesto es de evidente tensión ante las intimidades que podría revelar ahora su hija.

Completamente muda, Ana María tampoco ha querido entrar en la información que han contado María Patiño y Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' sobre su presunta deslealtad a Ortega Cano en 'El Rocío', que algunos apuntan a que se trataría de una estrategia de la familia del diestro para provocar su separación.