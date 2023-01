Ana María Aldón confirma que ya es una mujer divorciada: "No he sentido dolor ni liberación"

MADRID, 30 (CHANCE)

"Después de algunas complicaciones, Ana María Aldón y José Ortega Cano han firmado el divorcio y ya son una mujer y un hombre oficialmente divorciados". La periodista Paloma G. Pelayo anunciaba así el pasado viernes en 'El programa de Ana Rosa' que, tras varias semanas de tensiones en las que parecía que no iban a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambos, el torero y la diseñadora habían roto el único vínculo que todavía les unía como matrimonio y eran, de nuevo, dos personas solteras.

Una noticia que Ana María ha confirmado este domingo en 'Fiesta', revelando que la firma de su divorcio se produjo "hace diez días" - el pasado 19 de enero - y justificando, ante el malestar de sus compañeros por callar una información tan 'trascendental' para ella, que no es que quisiera "ocultar nada", sino que "nunca" ha dado "ninguna información" sobre su vida (parece que se le ha olvidado todo lo que ha contado en los últimos tiempos sobre su crisis y posterior separación de Ortega Cano)."No he ganado nunca dinero vendiendo información a espaldas de nada. Cuando he dado una entrevista la he dado dando la cara. Me han acusado de haber dado información, pero no lo he hecho nunca" ha dejado claro.

"Ni siquiera mi familia ni mi hija saben que he firmado el divorcio. Yo aluciné cuando llegué al juzgado y no había prensa. Me seguía un coche al salir de mi casa, paré a repostar y no podía dar crédito cuando aparqué el coche y no había nadie" ha explicado, asegurando que ella no contó la noticia a nadie y no sabe cómo se ha podido enterar Paloma G Pelayo.

Sin entrar en detalles ni revelar si coincidió con Ortega Cano en el juzgado, Ana María ha confesado que lejos de sentir "dolor o liberación" al firmar el divorcio, tan solo sintió que era "el último paso que había que dar y ya está".

Más parca en palabras todavía se ha mostrado tras el programa, cuando ha ignorado las preguntas de Europa Press sobre su divorcio, dejado en el aire cómo se encuentra, cómo afronta esta nueva etapa de soltería, si se ve enamorándose de nuevo y si le gustaría dar el salto al cine después de las bonitas palabras que le ha dedicado Pedro Almodóvar aplaudiendo su faceta de actriz dramática.