Ana María Aldón contesta a Conchi Ortega

MADRID, 28 (CHANCE)

Ana María Aldón ha vuelto a 'Ya es verano' para hablar de todos los frentes que tiene abiertos, pero sobre todo para aclarar las informaciones que han salido a lo largo de la semana. Y es que recordemos que hace unos días nos enterábamos de que José Ortega Cano se había reunido con sus hermanos para saber quién de ellos había cuestionado su paternidad.

"A mí me dijeron que se habían reunido los hermanos, él preguntó quién había dicho, ocurrió en el mes de junio. Es algo que quiso hacer él y lo hizo" comenzaba diciendo la diseñadora en plató, pero se seguí mostrando reticente ante la actitud de su marido: "Como ha habido muchas ocasiones que tenía que haberlo hecho y no lo hizo... pero sabe perfectamente de dónde viene, lo sabemos todo".

Ha aprovechado su estancia en plató para contestar a Conchi Ortega, asegurando que: "Yo nunca he dicho que ella sea mala. Ahora, no le cogería el teléfono, solo lo cojo a la gente que me quiere, la que aporta en mi vida, no a la gente que llama al programa en el que trabajo para decir tonterías".

Y ha dejado claro que de la familia de su marido, ninguno se ha preocupado por ella este verano tan difícil: "No sé quién me quiere en esa familia, se verá... Yo he pasado el segundo peor verano de mi vida y no he tenido la llamada de nadie... ni la esperaba tampoco. Eso es lo mejor, no esperar nada de nadie y así no te decepcionas".

Ana María se ha mostrado tajante y ha confesado que ella no tiene nada que ver con que Conchi no acuda ya a casa de su hermano: "Yo no tengo culpa de que ella lleve cuatro años sin ir a casa de su hermano, no es justo que me culpe a mí, su hermano la adora. Yo nunca he negado la palabra a nadie, a pesar de muchas cosas". De esta manera, la colaboradora ha vuelto a aclarar las polémicas que han surgido a lo largo de la semana.