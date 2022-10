Ana María Aldón sobre su defensa a Ortega Cano: "Yo no saqué las uñas por él, es la realidad"

MADRID, 25 CHANCE)

Días después de anunciar su separación, Ana María Aldón se ha sentado en el plató de 'Sálvame' para volver a hablar de los motivos por los que ha decidido romper su matrimonio con Ortega Cano. Para nuestra sorpresa, la diseñadora no ha dudado ni un segundo en defender a su todavía marido: "Él actúa como actúa, ve como vive y padece también. Esas cosas le afectan" argumentaba".

Europa Press ha podido hablar con Ana María tras la entrevista y, muy tajante, ha insistido en que todo lo que contó acerca de su exmarido es la verdad: "Yo no saqué las uñas por él, es la realidad". A pesar de estas declaraciones, ha evitado aclarar si es cierto que el torero estaría molesto con ella por no haberse interesado por la salud de su hija Gloria Camila.

La mujer del torero también ha asegurado que no está decepcionada con Mari Carmen Ortega a pesar de no haberla llamado en sus momentos más duros: "No estoy decepcionada con nadie". En cuanto a si tiene miedo a las posibles represalias de la familia Ortega Cano como le advirtió Kiko Jiménez, la diseñadora contesta con un rotundo "no".

Por otra parte, Ana María Aldón insiste en que, por el momento, seguirá compartiendo techo con el torero: "Yo lo he explicado ya muchas veces, no tengo una prisa No tengo demasiada prisa, pero es algo que llevo ya tiempo buscando y a ver si te enteras de algo".

La diseñadora asegura que se mudará teniendo en cuenta la cercanía del colegio de su hijo José María: "Prima el colegio de mi hijo". En cuanto a si la relación con el torero está mejor tras sus últimas declaraciones: "Estamos bien".

Y es que tras confirmar un divorcio que llevaba meses anunciándose, Ana María asegura que está mucho más tranquila y relajada: "Todo tiene su proceso y su tiempo. No hay por qué precipitarse a las cosas, llegan cuando tienen que llegar y ya está, no hay que darle prisa".