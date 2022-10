Ana María Aldón defiende a Ortega Cano: "Esas cosas le afectan"

MADRID, 24 (CHANCE)

La mujer que ha compartido una historia de amor con el torero durante los últimos diez años, acudía esta tarde al plató de Sálvame Naranja para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez. A pesar de haber comenzado el proceso de divorcio con Ortega Cano, defendía con uñas y dientes al que ha sido su marido delante del presentador.

Recordando una de las declaraciones más cuestionadas del torero en las que aseguraba que Rocío Jurado había sido el amor de su vida y siempre lo sería, Ana María Aldón se confesaba sobre cómo había vivido en primera persona tal sorpresa que no esperaba. Aseguraba en directo que ella nunca quiso ocupar el lugar de la cantante, pero sí merecía tener su lugar. Sin rodeos, confesaba que le pareció un gesto muy humillante por parte de su marido. "Esto es humillante, así es como yo lo viví" comentaba.

Dolor e incomprensión fue lo que sintió al darse cuenta de que Ortega Cano todavía veneraba a Rocío Jurado, la que fue su mujer, aunque no le había dado un hijo biológico como hizo ella. Defendía que ella también ha hecho grandes cosas por su marido y era entonces cuando Jorge Javier le tachaba de cobarde. Sin pensarlo dos veces, la diseñadora saltaba a defenderle asegurando que él no se encuentra en su mejor momento y quiere ahorrarle todo el sufrimiento que pueda. "Él actúa como actúa, ve como vive y padece también. Esas cosas le afectan" argumentaba.

A pesar de encontrarse en una situación difícil en la relación con Ortega, aseguraba al presentador que para nada es un hombre ridículo y que simplemente se ha equivocado a lo largo de su vida como cualquier ser humano y por eso se le debe mantener el respeto. Recordaba que sigue siendo el padre de su hijo y por eso no puede permitir que se le falte al respeto delante de ella. También aprovechaba para confirmar que en el pasado si ha recibido llamadas de la familia Ortega para criticarle por no haber defendido al que ha sido su marido durante varios años. Con una sonrisa en el rostro, se sentía orgullosa de no recibir más llamadas de ese estilo.