Ana María Aldón desvela cómo está su corazón y qué le parecería que Ortega Cano se enamorase de nuevo

MADRID, 23 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de su soltería y de su nueva vida tras su divorcio de José Ortega Cano, Ana María Aldón ha sido uno de los rostros conocidos que han asistido este lunes en Madrid a la presentación del musical 'Lola', basado en la vida artística de Lola Flores, de quien no sabíamos que era admiradora: "Es un icono del arte. Me he criado con ella" nos ha contado con una sonrisa.

Y hablando de ídolos, la gaditana no tiene problema en reconocer que a pesar de su separación del torero sigue siendo fan de Rocío Jurado, cuyas canciones escucha "desde muy pequeña". "Todas sus canciones me gustan, pero hay algunas que se te meten dentro y el día que te da por cantarla y tararearla la tienes en la cabeza todo el rato" asegura, utilizando el título de uno de los temás más populares de la chipionera, 'Punto de partida', para hablar del gran momento que está atravesando: "Mi punto de partida lo empecé hace algún tiempo, pero no tengo novio como se ha dicho" puntualiza.

"José Miguel no es mi novio. Es un amigo y creo que ha quedado bien claro ya" responde con contundencia cuando le preguntamos por el cantante con el que se la ha relacionado recientemente y con el que ha derrochado complicidad en el plató de su programa este fin de semana.

Cansada de que se mire con lupa cada paso que da, Ana María se lamenta que "no puedo pasar ratos con amigas y amigos" -así define a José Miguel- "porque está mal visto. Es de la época de los Picapiedra" afirma, asegurando que pese a todo deja la puerta abierta al amor: "¿Yo por qué no voy a tener ganas de enamorarme? Yo estoy llena de amor, ¿por qué no puedo regalarlo?".

Y es que como deja entrever, parejas no pero sí encuentros con amigos porque, como apunta, "ahora es el momento de pasarlo bien, ¿no? Que bastante mal lo hemos pasado con la pandemia, todo el lío que hemos tenido y toda la historia, y la desgracia que hemos tenido. Pero yo no doy citas, a ver si te crees que soy el médico, te doy una cita para el martes a las tres de la tarde. No, no, yo no doy citas, yo conozco a la gente y ya está. Y si el beso viene en primavera bienvenido sea" añade de lo más bromista.

Y si fuese José Ortega Cano el que se enamorara, Ana María confiesa que se alegraría mucho por él: "Siempre, todo lo bueno que le pasa. Ojalá se enamorase de una mujer, claro. Me gusta ver a todo el mundo feliz, a todo el mundo". Su relación desde su separación, como confiesa, es cordial por su hijo; "la comunicación es la que hay, no nos vamos de copas juntos, pero sí tenemos comunicación, tenemos un niño pequeño" afirma, desmintiendo que tengan ningún encuentro pendiente en los juzgados como se ha dicho.

A pesar de su ruptura con el torero, la andaluza confiesa que sigue teniendo "mucho" cariño por uno de los miembros de su familia, José Fernando. De Gloria Camila no dice lo mismo porque no es ningún secreto que su relación acabó de la peor manera posible, pero sí asegura que le parece "perfecto" que se haya operado para cambiarse el color de ojos. "Le deseo lo mejor a todo el mundo" concluye.