Ana María Aldón desvela cómo está Ortega Cano después de rechazar la vacuna contra la Covid

José Ortega Cano está de más actualidad que nunca y es que aunque el diestro ha preferido no hacer declaraciones públicas sobre lo que le está pareciendo el testimonio de Rocío Carrasco en televisión, sí que ha negado algunas de las afirmaciones que la hija de la Jurado ha vertido en su documental.

El torero ya ha dicho pro activa y por pasiva que no está viendo la serie porque su médico le ha recomendado que no lo haga por temas de salud, pero a pesar de eso sí que ha hecho alguna declaración al respecto, aunque no en su totalidad.

Además de por Rocío Carrasco, Ortega Cano ha tenido que rechazar la vacuna contra la Covid por un desajuste en su saluda y hemos hablado con Ana María Aldón para que nos cuente cómo se encuentra su marido: "Está un poco mejor". Y es que hasta que no le ajusten el sintrom no podrá ponerse la dosis contra el virus.

La colaboradora de 'Viva la vida' ha asegurado que no están para nada preocupados porque es algo que le pasa habitualmente y no tiene mayor importancia: "Le pasa muchas veces, es el pan nuestro de cada día con él". De esta manera, Ana María Aldón nos ha mostrado su tranquilidad y ha querido dejar claro que a su marido no le ocurre nada grave por lo que haya que preocuparse.