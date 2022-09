Ana María Aldón desvela cuándo y dónde responderá a Kiko Jiménez

MADRID, 16 (CHANCE)

Ana María Aldón se ha dejado ver en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada con un impresionante vestido de la diseñadora, con una sonrisa de oreja a oreja y acompañada por el Maestro Joao. Lejos de querer responder a todo lo que se ha dicho sobre ella esta semana, la colaboradora de televisión ha dado un golpe en la mesa y ha explicado cuándo y dónde responderá a Kiko Jiménez.

"No voy a responder a ningún tipo de pregunta porque yo trabajo el domingo y será ahí cuando responda, el domingo y en mi programa" comenzaba diciendo Ana María cuando le preguntábamos por la polémica generada por Kiko, además ha explicado que aunque no quiera hablar hoy, el domingo sí lo hará porque "tengo ganas de responder", pero en este momento prefiere "disfrutar, no quiero comerme la cabeza con historias, ahora mismo es bueno desconectar".

Ana María asegura que "tengo voz y tengo plataforma para hacerlo" y por tanto, "el domingo lo voy a explicar". Aunque ha lanzado una advertencia a todo el mundo, lo que va a decir "no lo sabe nadie lo que voy a hablar y lo que voy a decir" y tampoco se lo ha pensado mucho porque "no he tenido tiempo para pensar porque cada vez me entero de más cosas".

Cuando le comentábamos las graves acusaciones que ha lanzado Kiko ha explicado que hay otras cosas más importantes: "la vida es muy dura, es dura", por eso "estoy en tratamiento" y ha preferido disfrutar de su plan social para así evadirse de la triste realidad que azota su vida desde hace meses: "me apetece tener un poquito de vida social, que no tengo nada de vida social".