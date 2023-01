Ana María Aldón disfruta de la compañía de su hijo tras las duras declaraciones de José Ortega Cano

MADRID, 2 (CHANCE)

Una navidad diferente para Ana María Aldón, quien hace apenas unos meses anunciaba su separación con José Ortega Cano. Un divorcio que no sorprendía a nadie, ya que llevamos meses pudiendo percibir la clara distancia que había en el día a día de la pareja. A pesar de que todo parecía haber terminado de la mejor manera posible, parece que el torero no aguanta más la situación.

Así lo pudimos ver en el programa 'Fiesta' el pasado sábado, cuando escuchamos la conversación telefónica de Ortega Cano y Aurelio Manzano, donde el torero aseguraba lo mal que lo estaba pasando y cargaba contra su exmujer: "No ha hecho nada más que hablar mal de mí y de mi familia. Me parece que ya está bien, que me deje tranquilo. Ya estoy harto de que esta mujer hable tanto de mí de esa manera, ¿vale? Yo soy una buena persona".

Unas palabras que derrumbaron por completo a Ana María, que se vio sorprendida al escuchar como su exmarido confesaba que podría tomar medidas legales próximamente: "Voy a llevar esto por la vía judicial". La colaboradora no pudo reprimir las lágrimas ante la amenaza del torero: "Me duele que diga que lo único que he hecho ha sido eso. ¡He hecho tantas cosas! Si hay alguna personas a la que he respetado ha sido a él. No he ido contra su familia, todo lo contrario, pero si él tiene ese concepto*".

Por el bien del pequeño, ambos tienen que seguir manteniendo el contacto, ya que la custodia del menor sigue siendo compartida. La diseñadora recogía a José María del que fue su domicilio, mientras que el torero, caminaba impasible sin ni siquiera saludar a la madre de su hijo. Unas imágenes que hacen pensar que la relación entre ambos se está enturbiando.

Más tarde, Ana María acudía a un centro comercial junto al pequeño, y así respondía al ser preguntada por su reencuentro con José Ortega Cano: "Por favor, voy con mi niño. No te voy a decir nada. No te puedo decir más nada". Pese a estar visiblemente molesta, aprovecha la ocasión para desear un feliz año a la prensa: "Feliz año para todos, para ti también. Nos vemos a la vuelta".