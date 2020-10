Ana María Aldón, disgustada, anuncia que recurrirá la sentencia que le obliga a pagar 4.800 euros a Emilio Salinas

MADRID, 21 (CHANCE)

Después de dos años, la guerra judicial entre Ana María Aldón y Emilio Salinas ha llegado a su fin. El juez ha dictado sentencia, y tras reconocer el acuerdo verbal al que llegaron la mujer de Ortega Cano y el diseñador de su traje de novia - para que la gaditana lo citase como creador de su vestido en la exclusiva de su enlace, algo que nunca hizo - obliga a la exsuperviviente a pagar al modisto 4.800 euros. Pese a tratarse de la mitad de lo que Salinas pedía, Ana María se muestra muy disgustada con la resolución judicial y anuncia que va a recurrirla.

- CHANCE: Buenos días Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Contenta con la sentencia?

- ANA MARÍA: No. No es muy justa

- CH: ¿Vas a recurrir?

- ANA MARÍA: Sí

- CH: La sentencia dice que había un acuerdo verbal pero que no se hizo exactamente...

- ANA MARÍA: Se dicen muchas cosas en la sentencia

- CH: Se te ha pedido la mitad del dinero que pedía Emilio Salinas... Entonces vais a recurrir

- ANA MARÍA: Claro, quería el doble de lo que pide

- CH: De momentos le ha rebajado al 50%, de los 9.800

- ANA MARÍA: Pero sigue sin ser justo

- CH: ¿Vais a recurrir no?

- ANA MARÍA: Sí, tengo un plazo de veinte días.

- CH: ¿Se ha puesto en contacto con usted Emilio?

- ANA MARÍA: ¿Conmigo? ¿Para qué? ¿Para darme las gracias? No

Muy discreta en lo que a la salud de su hermano - que recientemente sufrió un ictus - y de su madre, que no atraviesa por un buen momento, la mujer de Ortega Cano también nos habla sobre la nueva faceta de Gloria Camila como actriz: "No sabía que lo sabíais vosotros, pero eso tenéis que preguntárselo a ella que yo no voy a hablar por boca de ella". Eso sí, sonriente, confiesa que le ve madera de intérprete: "Hombre claro"

En cuanto al enfrentamiento entre Rocío Flores - con la que hizo una gran amistad tras su paso por "Supervivientes" - y su madre, Rocío Carrasco, prefiere no pronunciarse asegurando que "no he hablado nunca y no voy a hablar ahora" pero sí confiesa que "ojalá que se solucione".

