Ana María Aldón y Eladio: su reencuentro, una declaración de amor y fecha de boda

MADRID, 14 (CHANCE)

Apenas unas horas antes de que fuera oficialmente el día de los enamorados, el gran San Valentín, en la casa de 'GH DÚO' se respiraba mucho amor y mucha esperanza. Los concursantes cruzaban los dedos por poder ver a sus seres más queridos y pasar, aunque fuera unos minutos, hablando con ellos y recuperando un poco de esa chispa para recargar las pilas para las próximas semanas de reality.

Ion Aramendi, utilizando su faceta más humorística, le pedía a Ana María Aldón que pidiera un deseo en voz alta y ella decía sin pensar "Necesito saber de mi cosota" pero el presentador le sorprendía con un encuentro a solas con Elena Rodríguez para hablar de sus diferencias. Tras su cara de desilusión, aceptaba hablar con su compañera y cuando ya pensaba que no iba a ver a su pareja, Ion Aramendi le pedía de nuevo que pidiera un dese y ahora sí, tras hablar de su primer aniversario, la pantalla se dividía y aparecía Eladio vestido de punta en blanco y con un ramo de flores.

La que fuera mujer de José Ortega Cano corría a los brazos de su pareja y, tras las típicas preguntas sobre si todo estaba bien, cogían asiento e intentaban bajar las revoluciones después del tan esperado reencuentro. Ana María Aldón quedaba sorprendida y encantada al enterarse de que su hija Gema ha estado con Eladio en su casa y le aseguraba que se encuentre fenomenal. Sin esconder su sufrimiento, la diseñadora confesaba que "lo he pasado mal" y "yo he hecho todo lo posible por llevarme con mi pareja y no podía" a lo que él le reconfortaba diciendo que está todo bien.

Después, emitían un recopilatorio de imágenes de la concursante hablando en el confesionario sobre lo importante que era la palabra 'cosota' para ellos: "Que me quiero casar con él, que él ya lo sabe y que nos vamos a casar. Si me dice cosota, es que nos vamos a casar". Ion Aramendi preguntaba claro y conciso si habían dicho la palabra clave y ambos decían que esa palabra significaba mucho. "Me ama, que me adora, que me... que me... Viene siempre de la mano conmigo, impulsándome, ayudándome, motivándome, adorándome, ilusionándome y dándome toda la vida que tengo dentro, que tengo mucha" comentaba Ana María.

Tras una pequeña pausa, Ion Aramendi escuchaba a la pareja hablar del 15 de abril, una fecha que a la diseñadora le gustaba para celebrar la boda aunque ella misma reconocía que quizás era demasiado precipitado. Tras varias semanas de concurso, confesaban su deseo de tener una hora sin cámaras y Eladio aseguraba que una, dos, tres o cuatro. Ambos reían y se alegraban con la posibilidad de poder disfrutar de ese rato de intimidad pero Ion Aramendi les pedía finalmente que se despidieran tras averiguar que Ana María sigue nominada no sin que Eladio defendiera el buen concurso de su pareja: "Creo que está haciendo lo que es ella. Tampoco está escondiendo nada, está viviendo la casa como cuando estamos en el día a día, conmigo".