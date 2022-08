Ana María Aldón sobre las especulaciones de su matrimonio: "Me importa tres pimientos"

MADRID, 22 (CHANCE)

Después de su polémica vuelta a los platós de televisión de la mano del programa 'Ya es verano', Ana María Aldón pone rumbo de nuevo a Costa Ballena para seguir con su recuperación psicológica rodeada de sus seres más queridos. Lejos de reencontrarse con su marido tras la entrevista para poder aclarar sus diferencias, la diseñadora pasó la noche en un hotel de la capital para poner rumbo a Cádiz a primera hora de la mañana.Tras haber reconocido que su matrimonio está atravesando una profunda crisis, Ana María nos ha dejado claro en su llegada a Jerez que ella no ha sembrado ningún tipo de duda sobre su matrimonio: "¿Que yo he generado dudas? Las dudas las generan los demás, yo no. Yo aclaro". Cansada de todo lo que se está diciendo sobre su matrimonio y su relación actual con el padre de su hijo, Ana María estalla y sentencia: "Me importa tres pimientos".Dispuesta a tomar una decisión sobre el futuro de su relación con el diestro pero con una nueva actitud que ella mismo confesó en su última entrevista en televisión, Ana María prefirió no explicar los motivos por los cuales no ha regresado a casa de José Ortega Cano después de su reaparición.