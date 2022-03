Ana María Aldón estalla y deja claro que nunca se ha posicionado con Rocío Carrasco

MADRID, 9 (CHANCE)

En el ojo del huracán mediático tras confesar públicamente la crisis que atraviesa su matrimonio con José Ortega Cano, Ana María Aldón no gana para disgustos. Y es que tal y como publica este miércoles la revista Lecturas, Gloria Camila y Rocío Flores habrían cambiado radicalmente su actitud con ella después de su apoyo a Rocío Carrasco tras su desgarrador testimonio en la docuserie que marcó un antes y un después para la familia de Rocío Jurado.

Así, según la publicación, la hija de Ortega Cano no le perdonaría su posicionamiento claro a favor de su hermana Rocío y, directamente la ignoraría después de darle la espalda, lo que habría generado una gran agustia en Ana María que habría pasado factura en su relación con el torero.

Una información que ahora la colaboradora de 'Viva la vida' desmiente, negando que se haya posicionado a favor de Rocío Carrasco. "Llevo 10 años posicionándome con mi marido y es con quien me voy a posicionar toda la vida", ha asegurado en declaraciones a 'El programa de Ana Rosa'.

Además, Ana María nos ha atendido amablemente y ha confesado cómo se encuentra tras estos días en los que se ha visto en el foco de la noticia por su crisis con Ortega Cano: "Yo no he contado nada de intimidad, ni nada de baches ni nada de nada", se defiende, dolida por las críticas que ha recibido tras sus declaraciones en 'Viva la vida'.

"Yo no he sembrado problemas. Después de épocas muy duras hace falta un respiro y solamente he querido dar un toque de atención", asegura, explicando que lo único que ha pedido a su marido es "dejarnos sorprender por la vida y vivir lo que la vida nos ofrece que no es poco".

"No estoy pidiendo nada del otro mundo, no estoy pidiendo ni reclamando nada a nadie, solo estoy diciendo que vamos a vivir que la vida nos produce una gran oportunidad para disfrutarla. Yo estoy como siempre, pero será la primavera que la sangre altera", confiesa, asegurando que continúa tan enamorada de Ortega Cano como el primer día.

Molesta, Ana María insiste en que "no he aireado nada". "Mi intimidad es mi intimidad, y mi vida privada es mi vida privada, y cuando no depende solo de mí, todavía lo guardo con más recelo. Yo no he aireado absolutamente nada de mi vida privada", añade enfadada, dejando claro que no tiene por qué arrepentirse de sus declaraciones en su programa ya que "no comprometen en absoluto a mi intimidad y mi vida privada".

"Respeto la opinión de todo el mundo, lo mismo que a mí me gusta que respeten la mía. Todo el mundo es libre de opinar, pero es mi vida y yo vivo mi vida", ha explicado, desmintiendo que el diestro se encuentre delicado de salud: "Yo vivo con mi marido 24 horas, mi marido está de salud ahora mismo, vamos. Ojalá esté de salud siempre como ahora mismo".

Saliendo al paso de las informaciones que apuntan que su apoyo a Rocío Carrasco ha provocado que Gloria Camila y Rocío Flores le den la espalda, Ana María deja claro que "no la he apoyado. Yo me siento bastante identificada en el tema de malos tratos con Rocío Carrasco y si eso es apoyar, pues bueno, que cada uno lo tome de la manera que quiera. Yo lo que sí que te puedo decir es que sé lo que son los malos tratos, que los he vivido desgraciadamente y que sé cuales son las consecuencias de malos tratos tanto físicos como psicológicos y ahí voy a zanjar ya el tema".

"Tenéis que preguntarlo a quién lo escribe. Yo no voy a estar desmintiendo ni estoy continuamente en lo mismo porque es un poco cansado, yo cuando he tenido que decir algo lo he dicho y cuando no ha parecido bien lo que yo he pensado también me lo han dicho a mí. La vida es así, no le podemos gustar a todo el mundo y no se puede tener la misma opinión porque si no sería muy aburrido" ha concluido, evitando desmentir que Gloria Camila la ignore directamente por su posicionamiento con Rocío Carrasco.