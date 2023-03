Ana María Aldón se estrena como defensora de su hija en el plató de 'Supervivientes'

MADRID, 12 (CHANCE)

Centrada en una nueva etapa de su vida en la que los compromisos profesionales son cada día más importantes, Ana María Aldón se ha convertido en el mayor apoyo para su hija durante su paso por la isla de 'Supervivientes'. Aunque en un principio Gema Aldón había asegurado que su madre no iba a ser su defensora en plató, en esta ocasión la ex mujer de José Ortega Cano sí que se sentó en el sofá de los familiares de los concursantes mostrando su apopyo incondicional a su hija. "Yo sé que tú me vas a defender muy bien, que nadie se confunda y quieran meter cizaña entre nosotras. No pasa absolutamente nada. Puede ser para protegerla que bastante tiene, que está muy bien ahora" explicó Gema Aldón antes de marcharse a los Cayos Cochinos.Durante el programa, Ana María no pudo esconder la felicidad que le produjo que Adara Molinero quisiera compartir la tarta de cumpleaños con su hija. Aprovechando su cuenta de Instagram para agradecer el texto, Ana María también recordó su paso por la isla en la que también compartió muy buena relación con la madre de Adara, Elena.Aunque la relación entre madre e hija ha pasado por altos y bajos, Ana María está haciendo todo lo posible para que su hija siga en el concurso y es que la joven está nominada junto a Diego Pérez, Artûr Dainese y Sergio Garrido lo que ha provocado un pequeño 'enfrentamiento' entre Ana María y Emma García durante la emisión del programa'Fiesta'. "Solo habláis de Sergio. ¿Y mi hija qué pasa?" protestaba la ex mujer de Ortega Cano añadiendo: "Podemos salvar a los dos, tenemos que hablar de ella".