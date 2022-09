Ana María Aldón, con su familia y lejos de Ortega Cano tras las demoledoras declaraciones de Rocío Carrasco

MADRID, 14 (CHANCE)

Los frentes se le acumulan a José Ortega Cano. Mientras su crisis matrimonial con Ana María Aldón se alarga en el tiempo, se agrava por momentos y cada vez tiene menos visos de superarse, Rocío Carrasco ha arremetido contra el torero en el último episodio de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. Más dura que nunca, la hija de Rocío Jurado insinúa que no trató bien a su madre, sostiene que su relación era tóxica y la chipionera quería separarse e incluso sostiene que la artista compró material comprometido del que era su marido para protegerle.

Unas polémicas declaraciones a las que Ortega Cano ya ha reaccionado, anunciando visiblemente enfadado que interpondrá medidas legales contra Rocío. Duros momentos en los que el diestro no cuenta con el apoyo de Ana María Aldón, con la que sigue haciendo vida por separado.

Ajena a las cosas que la hija de Rocío Jurado ha dicho sobre su marido, y dejando claro que no sabe nada de este delicado asunto porque "con lo que tengo tengo bastante, y procuro enterarme de lo mínimo, no sé nada de cosas que no pertenecen a mi vida", la diseñadora ha recibido una visita muy especial en Madrid, la de parte de su familia.

Sonriente y emocionada Ana María acudía este martes a recoger a su hermana Carmen, a algunos sobrinos y a otros familiares al aeropuerto y con ellos disfrutaba de un relajado almuerzo en un céntrico restaurante de la capital sin rastro de Ortega Cano.

"No te voy a contar nuestro plan, pero mi familia no vienen a pasar unos días conmigo y no vienen a mi casa" ha aclarado Ana María que, asegurando que "yo siempre he tenido a mi lado a mi familia" ha confesado que "no tiene mucho ánimo" para hablar sobre esta nueva muestra de que las cosas con el torero están peor que nunca.

Irónica ante la insistencia de la prensa para que confirme o desmienta de una vez por todas su separación de Ortega Cano, la colaboradora se escuda en que si no habla es por el "agobio" de la persecución mediática que está sufriendo en las últimas semanas: "¿Os vais a quedar en vuestra casa si confirmo, si doy una noticia? ¿A que no?"

Molesta, Ana María tampoco ha querido aclarar qué ha hablado con su hija Gema Aldón tras sus duras declaraciones contra Ortega y, afirmando que "hago lo que tengo que hacer como madre y como persona" ha dejado en el aire" el contenido de su conversación con la joven.

En la misma línea se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la participación de Gloria Camila en 'Pesadilla en el paraíso' y por la relación de la hija de su marido con Kiko Jiménez, que además le habría mandado un mensaje que podría dinamitar su matrimonio con Ortega Cano que Ana María asegura que ni ha visto: "Yo mensajes es que no recibo ninguno, no tengo habilitadas las notificaciones y no me meto en WhatsApp así que no sé. Cuánto misterio".